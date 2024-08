En images: quatorze sites russes à la beauté stupéfiante 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Île Wrangel

Perdue dans l'océan Arctique, cette île se situe à la limite des hémisphères est et ouest. Son paysage vallonné rappelle celui d'un des sites où a été tourné Game of Thrones. Sur l'île de Wrangel, on pratique des jeux bien moins violents que dans cette série télévisée. Elle est en effet une pouponnière et une crèche d'oursons blancs.

Plateau de Poutorana

Le nom de ce massif montagneux se traduit par « lacs aux rives escarpées » ou « montagnes sans sommets ». Ce plateau est un refuge pour les rennes, les élans, les carcajous et les ours. Il est aussi un véritable château d'eau. Dans ses gorges et ses plaines, on trouve de nombreux lacs, rivières et cascades, dont la plus haute de Russie. La cascade de Talnikovy fait six cents mètres. C'est sur le plateau de Poutorana que se trouve le centre géographique de la Russie : les calculs le situent dans le lac Vivi.

Forteresse d'Orechek

Cette forteresse du XIVe siècle se trouve sur l'île du même nom à la sortie du lac Ladoga où se forme la Neva. Également connue sous le nom de Schlüsselburg, elle abrita longtemps une sinistre prison. Ses premières occupantes furent une de des demi-soeurs et la première femme de Pierre le Grand : respectivement Maria Alexeïevna et Eudoxie Lopoukhina. Plus tard y furent détenus les décembristes.

Ruskeala

Les carrières de marbre de Ruskeala sont situées à quelques kilomètres au nord du lac Ladoga. Au XVIIIe siècle, elles fournissaient des pierres de teintes différentes pour les palais et les églises de Saint-Pétersbourg. Dans les années 2000, ce site a été transformé en parc touristique. On peut y admirer le lac qui s'est formé après que les carrières ont été noyées, découvrir les grottes artificielles qui ont été épargnées par l'eau, faire des randonnées et des descentes en tyrolienne.

Kremlin de Novgorod-le-Grand

Сette citadelle médiévale domine la rivière Volkhov et abrite l'une des plus anciennes églises de Russie : la cathédrale Sainte-Sophie.

Bolgar

Cette ville était la capitale des Bulgares de la Volga et resta un centre commercial important, où se retrouvaient marchands orientaux et scandinaves, après la conquête mongole. Il est probable que ce fut le lieu de la conversion des Bulgares de Volga à l'islam. L'un des plus beaux monuments de la ville est la mosquée Blanche.

Grotte de Koungour

Cette grotte karstique située près de Perm est l'une des plus grandes de Russie : elle fait plus de huit kilomètres de long. Les touristes peuvent en parcourir seulement deux, ce qui leur suffit amplement pour se faire des souvenirs inoubliables. Au cours de leur séjour dans les profondeurs de la Terre, ils peuvent découvrir le Grand Lac, la grotte de Dante et celle de Diamant, qui doit son nom au gel qui recouvre ses parois.

Archipel des Solovki

La beauté délicate de cet archipel de la mer Blanche est inoubliable. La plupart des touristes qui s'y rendent veulent y voir le monastère des Solovki fondé au XVe siècle. Ceux qui le souhaitent vont jusqu'à la grande île aux Lièvres où pousse l'un des jardins botaniques les plus septentrionaux au monde.

Lac Soukko

Il faut visiter ce site, qui se trouve non loin d'Anapa, en différentes saisons pour voir combien le lac Soukko est changeant. Au printemps et en été, on s'émerveillera de la multitude des teintes bleues et vertes de ses eaux. Le feuillage des taxodiers qui y poussent enrichit la palette de couleurs que le lac offre.

Cité des Morts

Cette nécropole située près du village de Dargavs en Ossétie du Nord date des XIVe-XVIIIe siècles et est l'une des plus importantes du Caucase du Nord. On y compte quatre-vingt-quinze mausolées en forme de tours.

Lac Elton

Les algues de ce lac salé - l'un des plus grands d'Europe - lui donnent une couleur rouge tout à fait particulière. On se rend sur les rives de ce plan d'eau, situé à environ deux cents kilomètres au nord-est de Volgograd, pas uniquement pour en admirer la beauté. Beaucoup y viennent en cure pour profiter des bienfaits de son air et de ses boues riches en minéraux.

Manpoupounior

Ce site se trouve dans la région des Komi. Il est célèbre pour ses sept colonnes rocheuses qui s'élèvent sur le plateau de Manpoupounior. Ces géants de pierre sont des formations de plus deux cents millions d'années. Pour les peuples komi et mansi, ces colonnes sont sacrées.

Vallée des fantômes

Sur les flancs de ce massif montagneux du sud de la Crimée, on distingue des figures humaines, comme celles d'un géant ou de Catherine II. Les colonnes rocheuses qui s’élèvent vers le ciel sont appelées les « doigts du diable ». Lorsque la brume tombe sur le site, on a l'impression d'être transporté dans un autre monde.

Sables de Tchara

En Transbaïkalie, les dunes de ce petit désert se brisent sur les contreforts du massif de Kodar. Le paysage se renouvelle donc au gré de l’esprit du vent.

Dans cette autre publication, découvrez dix petites villes russes qui méritent d’être découvertes.

