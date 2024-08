En images: le téléphérique à portée libre de Piatigorsk

Russia Beyond

Piatigorsk, ville du kraï de Stavropol, est située dans les contreforts du Caucase. Elle s’étend sur une plaine entourée de montagnes, dont le Bechtaou – le massif au cinq sommets – qui a donné son nom à la région (Пятигорье – Piatigorié : les cinq montagnes) et à la ville.

Du mont Machouk, qui domine Piatigorsk, s’ouvre un panorama époustouflant sur la région alentour puis la chaîne du Caucase et, en particulier, le Kazbek et l'Elbrouz.

Ville d’eau, Piatigorsk attire de nombreux curistes et touristes. Depuis le 24 août 1971, ils peuvent atteindre le sommet du Machouk ou en redescendre en téléphérique.

Le projet de cet ouvrage de génie civil a été confié au début des années 1960 à Vakhtang Liéjave, qui a construit une vingtaine de téléphériques dans toute l’Union soviétique. Il a conçu ce qui reste aujourd’hui encore le téléphérique bicâble (porteur et tracteur) double voie à va-et-vient sans pylônes le plus long d’Europe. Les deux cabines fermées, qui peuvent emmener chacune 20 personnes, quittent les gares simultanément. Traquées à une vitesse identique, elles se croisent donc exactement au milieu des 994 mètres qui séparent les deux gares et qu’elles parcourent en 3 minutes environ.

La particularité de ce téléphérique est que la portée est libre sur toute la longueur du dénivelé de 368,80 mètres. Les sensations qu’un voyage dans ses cabines procurent sont différentes de celles qu’offre un déplacement dans celles d’un téléphérique dont les lignes sont supportées par des pylônes. On a l’impression, peut-être trompeuse, que les câbles ne sont pas aussi tendus et qu’ils se courbent sous le poids de la cabine.

En 2015, année qui a marqué le 50ème anniversaire du début de la construction de l’ouvrage, sa rénovation a été lancée. Dès l’année suivante, les touristes ont recommencé à utiliser le téléphérique du mont Machouk, sur le versant nord-ouest duquel le poète Mikhaïl Lermontov a perdu la vie en duel le 15 (ancien style) juillet 1841.

