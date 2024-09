Comment le palais des Térems, le plus luxueux du Kremlin de Moscou, a-t-il vu le jour?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le palais a été construit au XVIIe siècle par les maîtres russes Antip Konstantinov, Trefil Charoutine et Bajen Ogourtsov. À l’origine, il était destiné aux fils du tsar, mais celui-ci a finalement décidé de s’y installer lui-même. Contrairement aux autres bâtiments des environs, érigés en bois, pour le palais a été utilisée la brique.

Le palais des Térems est devenu le plus haut bâtiment de la cour du souverain, un gratte-ciel de l’époque. Extérieurement, il ressemblait à une pyramide avec des plateformes pour les promenades : plus l’on montait, plus l’étage était petit. Par ailleurs, chaque niveau avait sa propre fonction. En bas, se trouvaient les réserves, un peu plus haut, les ateliers et, comme nous le dirions aujourd’hui, la penderie. Au XVIIe siècle, le deuxième étage était occupé par les quartiers de la tsarine et de ses enfants. Le tsar lui-même vivait au troisième. Les pièces étaient conçues de manière à ce que les visiteurs curieux, qui se trouvaient dans la toute première, ne puissent pas voir ce qu’il y avait dans la dernière. Au dernier étage, se trouvait la salle de jeux de la progéniture du monarque. Ce niveau était considéré comme le plus imprenable : l’on ne pouvait y accéder qu’en passant par les chambres du tsar.

C’est précisément au palais des Térems que se déroulait la « journée de travail » du souverain. C’est là qu’ils annonçaient les décrets et recevaient les ambassadeurs d’autres États, qu’ils tenaient les réunions de la Douma (Assemblée) des boyards et qu’ils signaient les documents.

En 1701, le palais a été gravement endommagé par un incendie. Pendant la guerre de 1812, il a ensuite été occupé par le quartier général de Napoléon : le mobilier historique inestimable a alors malheureusement été détruit. Néanmoins, au milieu du XIXe siècle, le bâtiment a été restauré. Les peintures murales ont alors été réalisées par l’artiste Fiodor Solntsev. Les chambres ont été à nouveau ornées de motifs végétaux, les pièces dotées de poêles en faïence d’après des modèles du XVIIe siècle, et les fenêtres décorées de vitraux.

Aujourd’hui, le palais des Térems fait partie du Grand palais du Kremlin, la résidence du président russe.

