Les plus vieux arbres de Russie

Les champions toutes catégories

L’olivier d’Hérodote

evpatori.ru evpatori.ru

En Crimée, on trouve beaucoup de vieux arbres. On considère que le plus ancien d’entre eux est l’olivier d’Hérodote qui pousse dans le jardin botanique de Nikitskoïé. Selon les estimations, il n’aurait pas moins de 700-800 ans, voire 1 000 ans. Il fait aujourd’hui 12 mètres de hauteur et 8,8 de circonférence.

Le chêne de Pougatchev

Iouri Prostiakov/Sputnik Iouri Prostiakov/Sputnik

La légende veut qu’en 1774 Emelian Pougatchev grimpa sur ce chêne pour regarder Kazan brûler. À l’époque, il n’était certainement pas encore très grand. Il atteint aujourd’hui 26 mètres. Des dendrologues ont estimé son âge à 424 ans. Les visiteurs du parc national Mari Tchondra ne pourront certainement pas imiter Emilian Pougatchev, mais admireront la majesté de cet arbre.

Le chêne de Souvorov

olegkozyrev/Getty Images olegkozyrev/Getty Images

Lorsque l’on visite le district de Biélogorskoïé en Crimée, il faut aller admirer le chêne branchu de Souvorov. Il a entre 700 et 800 ans. On raconte qu’en 1777, le général Souvorov mena des négociations avec les envoyés du sultan ottoman à l’ombre de cet arbre. Selon une autre version, ce chêne pédonculé qui a 4 troncs aurait poussé sur le lieu de la mort de 4 guerriers coumans. D’où son autre nom : le chêne des 4 frères.

Le chêne de Ladouchkine

Sergueï Chanine (CC BY-SA 4.0) Sergueï Chanine (CC BY-SA 4.0)

Les dendrologues du projet Rosdrevo ont établi que ce chêne a 262 ans. Mais les habitants de Ladouchkine, dans la région de Kaliningrad, affirment qu’il est beaucoup plus vieux et qu’il aurait au moins 800 ans. Il fait 17 mètres de hauteur et 1,3 de circonférence. Cet arbre est une véritable légende et figure à ce titre sur les armoiries de la ville.

La chênaie de Kolomenskoïé

mos.ru mos.ru

La chênaie du parc de Kolomenskoïé aurait, selon la légende, été plantée par le grand-prince de Moscou Dmitri après sa victoire sur les Tatars de Mamaï à Koulikovo (1380). Des dendrologues estiment que ces 12 arbres ont plus de 600 ans. Certains pensent qu’ils sont bien plus anciens et poussaient déjà lorsque ce bosquet abritait un temple du dieu Péroune.

Classement des arbres les plus anciens

Le gardien d’Olkhon

Gala Sibiriakova, Réserve naturelle du Baïkal Gala Sibiriakova, Réserve naturelle du Baïkal

Les spécialistes du Centre d’Expertise Dendrologique « Forêt Saine » ont établi leur classement des arbres les plus vieux de Russie. Selon eux, le plus ancien est le mélèze connu comme le « Gardien d’Olkhon » qui pousse sur l’île du Baïkal. Il a 781 ans !

Le guerrier solitaire

rosdrevo.ru rosdrevo.ru

Sur la même île d’Olkhon continue de vivre un autre arbre relique : le guerrier solitaire, un pin de 610 ans qui fait aujourd’hui 15 mètres de haut. Les dendrologues de « Forêt Saine » rappellent que les pins sont une espèce particulièrement révérée des Bouriates.

Le cèdre de Khakassie

Site Internet du gouvernement de la République de Khakassie Site Internet du gouvernement de la République de Khakassie

Dans les forêts de cèdres de Khakassie, les dendrologues ont découvert un arbre dont la hauteur atteint 31 mètres et la circonférence 1,41. Ils ont établi qu’il avait 757 ans. Cet arbre était sacré. Ses branches servaient de protection contre les mauvais esprits. Dans les légendes des populations de cette région, les cèdres sont source d’immortalité. On dit aussi qu’« on travaille dans les sapinières, s’amuse dans les boulaies et prie Dieu dans les forêts de cèdres ».

Le chêne de Pskov

rosdrevo.ru rosdrevo.ru

Sur la Sainte Colline du monastère de la Dormition de Pskov pousse un chêne qui a été témoin de sa construction. Les dendrologues ont établi qu’il avait 602 ans. Dans les textes qui racontent l’histoire de cette fondation, on trouve des mentions de moines qui priaient sous 3 chênes de la Sainte Colline.

Le chêne du Daghestan

Gorbounova M.S. (CC BY-SA 4.0) Gorbounova M.S. (CC BY-SA 4.0)

Sur le territoire sur lequel se trouve aujourd’hui le village de Nijni-Katroukh s’entendait autrefois Khanoune Miéché, « la forêt du khan ». Les habitants avaient interdiction formelle de toucher à ces arbres. C’est certainement ce qui explique que certains sont encore debout, comme celui qui a 512 ans.

