En images: les cinq plus grands massifs montagneux de Russie 

La Russie est un pays de montagnes: elles couvrent environ 30 % de son territoire. Nous vous emmenons aujourd’hui prendre un grand bol d’air frais dans les cinq plus grands massifs qui, comme les plus petits, offrent des paysages spectaculaires.

1. Сaucase

Evgenii Zotov/Getty Images Evgenii Zotov/Getty Images

Le massif du Caucase est l’un des plus jeunes du monde. Il s’est formé il y a 28 millions d’années. Comme l’Himalaya , cette chaîne continue de grandir. Elle prend quelques millimètres par an.

Frontière entre l’Europe et l’Asie , cette chaîne de montagnes s’étend également sur l’Abkhazie, la Géorgie, l’Ossétie du Sud, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

C’est dans la partie septentrionale du Caucase, la russe, que se trouvent la plupart des glaciers, le mont Elbrouz (dont les 5 642 mètres en font le point culminant de l’Europe) et plusieurs des plus hauts sommets de Russie : le Dykh-Taou (5 204 mètres), la Kochtan-Taou (5 152 mètres) et le pic Pouchkine (5 100 mètres).

2. Oural

Elena Liseykina/Getty Images Elena Liseykina/Getty Images

Ensemble montagneux dont la formation remonte à environ 350 millions d’années (ère paléozoïque ou primaire ), l’Oural est un massif aujourd’hui arasé. Son point le plus haut, la montagne Narodnaïa, culmine à 1 895 mètres.

Dans l’Oural méridionial s’élève la montagne Karandache (610 mètres ), qui est plus ancienne que le massif lui-même. On date sa formation de 4,2 milliards d’années (éon Hadéen) . Sur ses flancs, on trouve des traces d’izrandite (nom scientifique : plagioclase-olivine-clinopyroxène) , une roche éruptive rare dont les géologues estiment qu’elle s’est formée il y a 2 milliards d’années.

Les monts Oural sont riches en filons de métaux cuivreux, de minéraux et de pierres précieuses qui en font une région minière de première importance.

Autre frontière entre l’Europe et l’Asie, l’Oural s’étire de l’océan Arctique – où l’archipel de Nouvelle-Zemble en est le prolongement – à la cuvette de la Caspienne et traverse aujourd’hui neuf régions.

3. Altaï

Aleksei Oblov/Getty Images Aleksei Oblov/Getty Images

L’Altaï est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus prisées des Russes. De Novossibirsk , ils peuvent emprunter la route de Tchouïa pour aller admirer le torrent Katoun, dont la couleur varie de l’azur au gris, et la Béloukha, point culminant du massif (4 506 mètres) et montagne sacrée pour les peuples autochtones de l’Altaï.

La chaîne de l’Altaï s’étire en Sibérie méridionale et en Asie centrale. Elle est partagée entre le Kazakhstan, la Russie, la Mongolie et la Chine.

Les trois sites les plus pittoresques de ce massif sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom des montagnes dorées de l’Altaï.

4. Monts Saïan

Alexander Nikitine/Getty Images Alexander Nikitine/Getty Images

Les monts Saïan se trouvent également en Sibérie méridionale, au nord-est de l’Altaï. Il s’agit d’une chaîne de montagnes composée de deux massifs : le Saïan occidental et le Saïan oriental qui forment presque un angle droit. La plus grande partie des glaciers et le point culminant de la chaîne des Saïan, Mounkou Sardyk (3 491 mètres) , se trouvent dans le massif oriental.

La chaîne des monts Saïan s’étend sur les actuelles régions de Krasnoïarsk, Khakassie, Touva, Bouriatie et Irkoutsk, ainsi que sur la Mongolie septentrionale.

En 2019, la réserve naturelle de stolby a été transformée en parc national des colonnes. Il se situe aux portes de Krasnoïarsk, cette grande ville de Sibérie méridionale, dans le massif oriental. On peut y admirer d’incroyables colonnes rocheuses.

5. Plateau de Poutorana

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Le plateau de Poutorana est un massif montagneux immense situé au-delà du cercle polaire. Sa superficie de 250 000 kilomètres carrés est légèrement plus grande que celle du Royaume-Uni.

Le Poutorana est un plateau basaltique sillonné par de profonds canyons et parcouru par des torrents. Ce site qui offre des paysages à couper le souffle est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

On y trouve le lac d’eau douce Vivi d’une longueur de 90 kilomètres et d’une superficie de 229 kilomètres carrés. Il est en partie recouvert de glace. Les habitants de la région l’ont surnommé leur Baïkal. Sur sa rive sud se situe le centre géographique de la Russie.

Le Lama, un autre lac du plateau , est l’un des plus profonds du pays : les mesures actuelles estiment sa profondeur à 254 mètres.

La réserve naturelle de Poutorana couvre environ 19 000 kilomètres carrés du plateau. Y vivent des espèces animales rares en Russie, comme le mouflon des neiges et le caribou.

