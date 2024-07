Le plus vieil arbre de Russie pousse sur le lac Baïkal

Ce mélèze de l’île d’Olkhon a déjà 781 ans et a acquis le surnom de «Gardien d’Olkhon». Un autre arbre parmi les cinq plus vieux de Russie pousse non loin – le pin «Guerrier solitaire», âgé de 610 ans.

Le découvreur de ces deux arbres est le docteur en sciences biologiques Lioubov Kassianova. Elle a mené une expertise et a révélé l’existence de ce doyen sylvestre en 2019. C’est en menant des recherches dendrochronologiques complexes, en étudiant les racines et les troncs des arbres, que l’équipe de scientifiques a déterminé leur âge.

Gala Sibiriakova/Zapovednoïé Pribaïkalié Gala Sibiriakova/Zapovednoïé Pribaïkalié

« Le spécimen de mélèze présenté est l’arbre le plus ancien découvert par nos recherches sur l’île d’Olkhon. Par son apparence et sa forme, l’individu mère de ce mélèze de Sibérie et ses arbres filles constituent un objet botanique unique, le seul sur l’île. Grâce à ces caractéristiques et à d’autres, le mélèze a une signification scientifique, cultuelle et esthétique. Dans l’ethnie bouriate, ces arbres sont particulièrement honorés. Les Bouriates les traitent avec beaucoup de respect, comme des personnes très âgées », indique la fiche de l’arbre sur le site web du registre.

Gala Sibiriakova/Zapovednoïé Pribaïkalié Gala Sibiriakova/Zapovednoïé Pribaïkalié

