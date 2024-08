Plus d’un demi-million de visas électroniques émis par la Russie en un an

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si l’on analyse les données par pays, l’on constatera que la plupart des bénéficiaires de ce visa sont des citoyens chinois (254 233 e-visas délivrés pour un nombre d’entrées inférieur) et saoudiens (43 480). Parmi les Européens, ce sont les Allemands et les Estoniens qui arrivent en tête de la liste avec respectivement 42 616 et 28 662 visas accordés. Pour la France, ce chiffre est plus modeste et s’établit à 5 459.

Fréquentation touristique en hausse en 2024

Dans le commentaire qu’il a donné au journal RBC, le président de l’Association des tour-opérateurs de Russie et directeur général de Space Travel Artour Mouradian constate que près de 80-90 % des touristes souhaitant visiter la Russie le font grâce à un visa électronique.

Par ailleurs, le nombre de touristes est en hausse : selon les données de l’agence fédérale de statistiques Rosstat, 1,8 million de voyageurs étrangers ont séjourné au premier semestre 2024 dans les hôtels et autres types d’hébergements collectifs, soit une augmentation de 42,4% par rapport à la même période de l’année dernière.

« Les flux touristiques en provenance des pays du Golfe et de la région Asie-Pacifique sont en hausse constante », cite Rosstat Ioulia Maksoutova, chef du Centre pour le développement du tourisme international. Selon elle, le Centre de recherche stratégique, en collaboration avec le ministère du Développement économique, déploie des efforts pour établir ou renforcer des relations bilatérales dans le domaine du tourisme [avec de nombreux pays du monde, ndlr] et lancer des liaisons charters directes.

E-visas pour la Russie

Pour rappel, les citoyens de 55 pays, dont la Belgique, la France ou encore la Suisse (la liste complète peut être consultée ici) peuvent bénéficier du visa électronique russe.

Il est valable 60 jours à partir de son obtention. La durée du séjour ne peut excéder 16 jours à compter de l’entrée sur le territoire russe.

Il s’agit d’un visa à entrée unique dont l’obtention est possible si l’objectif du déplacement est le tourisme, une visite privée ou d’affaires, ainsi que la participation à des événements scientifiques, culturels, économiques, sociopolitiques ou sportifs.

La demande se fait sur un site spécialement créé à cet effet par le ministère des Affaires étrangères. Il n’est pour l’instant disponible qu’en anglais et en russe.

Vous pouvez entrer sur le sol russe par avion, par voie terrestre et par bateau. Toutefois, en planifiant votre voyage, gardez à l’esprit qu’un visa électronique ne permet aux voyageurs de franchir la frontière russe qu’à certains points de contrôle précis. Leur liste est disponible ici.

