En images: onze chefs-d’œuvre de l’architecture soviétique hors de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ambassade soviétique à La Havane

Mikhaïl Voskressenski/Sputnik Mikhaïl Voskressenski/Sputnik

Le complexe de bâtiments de l’ambassade de l’Union soviétique à Cuba a été conçu par les architectes Alexandre Rotchegov, maître d’œuvre de l’hôtel Léningrad à Moscou, et Maria Engelke, auteur du décor de la station de métro moscovite Arbatskaïa. La pièce maîtresse a été une tour blanche comme neige qui s’élève au-dessus de l’une des principales artères de la ville. Le bâtiment abrite aujourd’hui la mission diplomatique russe à Cuba.

Palais de la culture et de la science à Varsovie

Getty Images Getty Images

Lev Roudnev, l’architecte du bâtiment principal de l’Université d’État de Moscou Lomonossov, l’un des célèbres gratte-ciels staliniens, a travaillé sur le projet de la capitale polonaise au milieu des années 1950. Bien que les similitudes entre ces bâtiments soient évidentes, l’architecte a ajouté des éléments de bâtiments polonais célèbres à la tour stalinienne classique, notamment inspirés de la Halle aux draps et de l’hôtel de ville de Cracovie. Avec la flèche, sa hauteur est de 237 mètres. Il abrite aujourd’hui des musées, des théâtres, un centre de congrès et d’autres institutions.

Musée Lénine à Tachkent

Legion Media Legion Media

Dans les années 1960-1970, l’architecte Evgueni Rozanov a élaboré le projet de construction du centre de la capitale de l’Ouzbékistan. Ce projet comprenait la construction du musée Lénine. Ce cube irrégulier est bordé de treillis de marbre ajourés. Il s’agit à la fois d’un rappel des traditions nationales et d’une solution spectaculaire pour se protéger du soleil. Le bâtiment abrite aujourd’hui le Musée d’histoire de l’Ouzbékistan, le plus ancien du pays.

Ministère des routes à Tbilissi

Tinalomidze7 (CC BY-SA 4.0) Tinalomidze7 (CC BY-SA 4.0)

Le bâtiment, constitué d’énormes « poutres »-étages de béton entrecroisées est comme un projet perdu dans le temps de l’artiste d’avant-garde El Lissitzky. Il a été construit en 1975 d’après un projet de Gueorgui Tchakhava et Zourab Djalagkhania pour le Ministère géorgien des routes.

Station de métro Yeritasardakan à Erevan

Assatour Essayants/Sputnik Assatour Essayants/Sputnik

Le hall d’entrée de la station Yeritasardakan a été inauguré en 1981 et est immédiatement devenu l’une des curiosités de la capitale arménienne. Il se présente sous la forme d’une tour inclinée en béton armé ou d’une énorme lanterne, qui repose sur les « ailes » du hall. Grâce à cette conception, les passagers qui empruntent l’escalator passent littéralement des entrailles de la terre à la lumière.

Maison de l’amitié soviéto-chinoise à Shanghai

Getty Images Getty Images

Il suffit de jeter un coup d’œil au bâtiment avec la flèche pour voir la silhouette familière du pavillon principal du parc moscovite VDNKh. Le complexe d’exposition a été érigé en moins d’un an sur le site du Jardin de l’amour, dans le centre de la ville. Jusqu’à la fin des années 1980, la Maison de l’amitié soviéto-chinoise est restée le plus haut bâtiment de Shanghai, et l’étoile rouge scintillante de sa flèche était visible de partout.

Héliocomplexe « Soleil » à Tachkent

Getty Images Getty Images

Il s’agit d’un héliocomplexe comprenant un grand four solaire qui produit des alliages et des métaux de haute qualité, et un hélioconcentrateur qui concentre les rayons du soleil. Il a été construit dans le cadre des recherches sur la technologie solaire à haute température menées par le scientifique ouzbek Sadyk Azimov dans les années 1970. Le projet, élaboré par un groupe d’architectes dirigé par Viktor Zakharov, était assez complexe. Ils ont choisi l’endroit le plus ensoleillé possible – il y a ici au moins 270 jours de soleil par an. En raison de la forte activité sismique, il a été décidé de construire le complexe sur un seul massif rocheux.

Centre d’exposition de Pékin

Getty Images Getty Images

Cet immense centre d’exposition, dont le bâtiment central est orné d’une flèche et d’une étoile rouge, a été conçu par l’architecte Viktor Andreïev au début des années 1950. Le complexe est considéré comme l’un des principaux projets créés après la formation de la République populaire de Chine. Le Centre d’exposition soviétique (comme il s’appelait à l’époque) a été inauguré par le Premier ministre Zhou Enlai. Les armoiries des républiques soviétiques ont été placées entre les colonnes, tandis qu’à l’intérieur, les réalisations de l’industrie soviétique étaient exposées.

Maison du gouvernement à Oulan-Bator

Getty Images Getty Images

Au milieu des années 1950, la capitale de la Mongolie s’est développée activement. La place Sükhbaatar est devenue le centre de la ville – c’était autrefois le site du monastère Ikh-Khure. C’est là que furent construits les principaux bâtiments administratifs. Parmi eux, le bâtiment du gouvernement, érigé selon le projet d’architectes soviétiques.

Ambassade de Russie à Helsinki

Domaine public Domaine public

Comme les bâtiments des missions diplomatiques soviétiques en Roumanie et en RDA, l’ambassade soviétique en Finlande a été conçue par l’architecte Anatoli Strijevski. Le bâtiment de style Empire stalinien est revêtu de granit et décoré des armoiries soviétiques.

Complexe muséal Sulaiman dans la ville d’Och

Tabyldy Kadyrbekov/Sputnik Tabyldy Kadyrbekov/Sputnik

Le bâtiment avec une arche barrée à l’intérieur de la montagne Sulaiman-Too a été construit en 1978. Ce lieu est considéré comme sacré par les musulmans : le prophète Sulaiman aurait prié sur ce sommet, d’où son nom, qui se traduit par « trône de Sulaiman ». Au départ, l’on voulait y construire un restaurant panoramique, mais finalement, le bâtiment moderniste soviétique a abrité un musée d’histoire locale.

Dans cet autre article, découvrez les plus belles églises orthodoxes russes situées hors de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.