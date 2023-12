Dix exemples emblématiques d’architecture soviétique à Saint-Pétersbourg

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avant-garde de Leningrad (années 1920 – milieu des années 1930)

L’esprit de l’époque a dicté une architecture fonctionnelle et ascétique, caractérisée par l’équilibre entre design et forme. En périphérie de la ville, on a lancé la construction de sites industriels, de zones résidentielles et de centres culturels pour les travailleurs, de stades, d’écoles, de banias (sauna russe) et de cuisines publiques.

Centrale électrique de l’usine de confection textile Krasnoïe Znamia (1926 – 1937)

Rue Pionerskaïa, 53

Auteur du projet : Erich Mendelsohn

En 1925, le Trust de production textile de Leningrad a commandé la conception d’un nouveau complexe industriel à l’architecte allemand Erich Mendelsohn, spécialiste reconnu de la construction industrielle et membre de la section architecturale de la Société des amis de la Nouvelle Russie. Le complexe, pour lequel un pâté de maisons entier a été attribué, comprenait une centrale électrique, un bureau destiné à la direction de l’usine, trois ateliers et des bâtiments de production.

Pendant la construction, le projet a été considérablement révisé et simplifié. Mendelsohn, indigné, a refusé de superviser le projet, puis d’en être considéré comme l’auteur. De l’ensemble du complexe, seul le bâtiment de la centrale électrique correspondait exactement au plan de l’architecte allemand. Il s’est rapidement converti en symbole de l’industrialisation soviétique et a influencé l’architecture de Leningrad à la fin des années 1920 et au début des années 1930.

La façade du bâtiment a été restaurée, mais on ne trouve à l’intérieur que des murs nus. Il n’est possible d’y pénétrer que dans le cadre d’une visite guidée.

Bains publics ronds (1927 – 1930)

Plochtchad Moujestva

Architecte : Alexandre Nikolski

Les bains publics, qui fonctionnent encore, sont sis dans un bâtiment formant un cylindre large et trapu. L’architecte avait prévu de recouvrir la cour intérieure ronde d’un haut dôme de verre, semblable à une bulle de savon ; il souhaitait réaliser un lieu destiné à prendre des bains de soleil sur le dessus du cylindre. Toutefois, il n’a pas été possible d’installer le dôme. La piscine à ciel ouvert fonctionne toute l’année.

Boulangerie Levachovski (1931 – 1933)

Rue Barotchnaïa, 4

Architecte : Gueorgui Marsakov

Selon l’idée de Gueorgui Marsakov, la structure du bâtiment forme un tout avec la technologie de production. L’ingénieur a développé une technologie originale pour la boulangerie industrielle : un cycle à anneaux verticaux pour la préparation du pain. Le processus de production est organisé le long d’une ligne automatisée circulaire de haut en bas, avec un four rond installé au centre. La boulangerie a fonctionné pendant près de 80 ans, jusqu’en 2012. Le bâtiment abrite aujourd’hui un bureau et un centre culturel.

Conseil du district de Moscou (1931 – 1935)

Moskovski Prospekt, 129

Architectes : Igor Fomine, Valentin Daougoul, Boris Serebrovski

Les architectes ont conçu la partie dominante du bâtiment, qui prend la forme d’un cylindre massif à cinq niveaux. À l’intérieur, des galeries circulaires remplacent les couloirs classiques à chaque niveau.

Le hall central est un atrium dans le style Art déco. Aujourd’hui, une succursale de la poste russe se trouve à l’intérieur.

Néoclassicisme stalinien

À la fin des années 1920, l’industrialisation a commencé en URSS et le premier plan quinquennal a été lancé. Dans ce contexte, l’architecture a revisité le patrimoine classique, l’idéologie exigeant un style monumental. L’avant-garde a été reléguée aux oubliettes pour des raisons politiques. Des bas-reliefs et des colonnes, des portiques, des bossages et des sculptures ont commencé à apparaître sur les bâtiments.

Maison des Soviets (1936 – 1941)

Moskovski Prospekt, 212

Architecte : Noï Trotski

Un nouveau centre-ville a été inclus dans le plan général de Leningrad approuvé en 1935. Dans le sud de la ville, on prévoyait de créer une place grandiose pour les rassemblements et défilés, ainsi qu’un bâtiment chargé d’accueillir les organes municipaux et régionaux du pouvoir soviétique et du parti – la Maison des Soviets.

Cependant, l’idée de déplacer le cœur de la ville vers le sud a été rapidement rejetée, la taille de la zone a été réduite et le bâtiment grandiose a été utilisé par diverses organisations privées.

Immeuble d’habitation destiné aux employés du commissariat du Peuple à la Marine (1938 – 1940)

Quai Petrovski, 8

Architectes : Evgueny Levinson et Igor Fomine

Au départ, on voulait construire un hôtel Intourist dans l’esprit du constructivisme sur le site de l’immeuble, mais le projet a été remanié. Au lieu d’un hôtel, un immeuble résidentiel conservant partiellement la disposition des couloirs a été créé.

La façade du bâtiment, face à la Neva, est ornée de pylônes, de reliefs stylisés avec des symboles maritimes et arbore un ensemble sculptural représentant un marin et un constructeur naval.

Premières stations de métro (1955)

La construction du métro de Léningrad a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale et la première étape du projet ne fut achevée qu’en 1955. La seule ligne de la ville partait du centre, de la perspective Nevski, et se dirigeait vers le sud en reliant les stations suivantes :

Plochtchad Vosstania

Vladimirskaïa

Institut technologique

Baltiïskaïa

Narvskaïa

Usine Kirov

Avtovo

L’architecture des stations arbore des formes monumentales et classiques. Le pavillon de Plochtchad Vosstania, créé sur le site d’une église bombardée, se distingue par une large rotonde avec une colonnade surmontée d’une flèche.

Le pavillon de l’usine Kirov est entouré de 44 colonnes. Les historiens de l’architecture le comparent au Lincoln Memorial de Washington.

Les salles comprenant les quais – qualifiées de « palais » souterrains – sont recouvertes de marbre et de granit, et ornées de panneaux de mosaïque, de colonnes, de médaillons et de lustres. Le plus frappant est le hall de la station Avtovo, qui se distingue par des rangées de colonnes dotées d’un revêtement de verre en relief.

Modernisme (1955–1991)

La troisième grande étape de l’histoire de l’architecture soviétique commence avec le rejet des excès architecturaux en 1955. Symboliquement, elle s’inscrit dans la stratégie de déstalinisation et marque une rupture avec l’époque précédente. Le modernisme d’après-guerre est de facto arrivé en URSS. Différents spécialistes ont commencé à être envoyés en voyage d’affaires, y compris dans des pays capitalistes, pour étudier l’expérience étrangère. Des revues étrangères ont commencé à arriver dans les bibliothèques spécialisées. Des textes de grands architectes occidentaux ont été publiés dans le pays.

Aéroport Poulkovo (1966 – 1973)

Chaussée de Poulkovo, 41a

Architectes : Alexandre Jouk, Jean Verjbitski, Guenrikh Vlanine

L’aéroport de Leningrad ne ressemble pas aux aéroports de Moscou des années 1960 et n’a pas d’analogues occidentaux. Certains y ont vu une allusion à la silhouette de la ville – basse, plate, avec des envolées de grande hauteur. Cinq lucarnes, surnommées « cinq verres », s’élèvent au-dessus du toit. La conception fonctionnelle du bâtiment était avant-gardiste : pour la première fois en URSS, les flux de passagers à l’arrivée et au départ étaient séparés. Le terminal de l’aéroport était équipé de tapis roulants, une rareté pour l’époque.

Aujourd’hui, le bâtiment sert de salle d’attente pour les passagers empruntant des vols intérieurs.

Institut central de recherche en robotique et cybernétique technique (1973 – 1987)

Tikhoretski Prospekt, 21

Architectes : Stanislav Savine, Boris Artiouchine

La tour de l’institut, qui culmine à 77 mètres, est le bâtiment dans le style du modernisme soviétique le plus populaire de la ville. Il n’y a eu aucune publication à son sujet dans la presse, l’institut étant considéré comme un site stratégique. L’édifice était occupé par un bureau d’études qui développait des systèmes d’atterrissage pour les engins spatiaux.

Gare maritime (1977 – 1983)

Place de la Gloire maritime

Architectes – Vitaly Sokhine, Leonid Kaliaguine

Le bâtiment de la Gare maritime allait devenir l’élément dominant de la façade maritime de Leningrad. Sa carte de visite visuelle, ce sont des panneaux d’aluminium rappelant des voiles. La tourelle est couronnée d’une flèche avec une sphère et un bateau - une allusion au navire visible sur la flèche de l’Amirauté.

