En images: cinq raisons de flâner dans le Jardin d’Été de Saint-Pétersbourg 

C’est en ce lieu qu’on fit la première culture de pommes de terre en Russie et que la première statue antique à orner la ville fut installée. Le poète Alexandre Pouchkine appréciait particulièrement ce jardin. Découvrez en quoi ce parc, qui fut la propriété des empereurs russes, est incontournable et ce que vous pouvez y admirer aujourd’hui.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une heure suffit pour faire le tour de l’île

Le Jardin d’Été, situé au cœur de Saint-Pétersbourg, s’étend sur une petite île à laquelle il a donné son nom.

Service de presse Service de presse

À la fondation de la ville, ce terrain était situé sur la grande île d’Oussaditsa qui, plus tard au cours du siècle, fut morcelée par des canaux en 14 petites îles.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Seules cinq d’entre elles existent encore, dont celles de l’Amirauté, de la Nouvelle-Hollande et du Jardin d’Été.

Admirer les jardins à la française semblables à ceux de Versailles

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Comme les jardins du château de Versailles, le Jardin d’Été est aménagé selon un plan de style classique à la française. Son étendue est divisée par des bosquets, des petits groupes d’arbres formant des murs de verdure et par des allées droites. Ces dernières sont bordées de sculptures de maîtres italiens du XVIIIe siècle, dont la collection a débuté sous le règne de Pierre le Grand. En 1720, le pape Clément XI offrit au tsar une sculpture de Vénus, datant des IIIe-IIe siècles avant J.-C., qui fut la première statue antique à être installée en Russie.

Service de presse Service de presse

À ce jour, environ 90 statues agrémentent le jardin, toutefois, il ne s’agit que de reproductions fidèles aux originales aujourd’hui conservées non loin de là, au château Saint-Michel.

>>> En images: les 20 principaux sites touristiques de Saint-Pétersbourg

Contempler les premières fontaines de Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Pierre le Grand appréciait particulièrement les jeux d’eau des fontaines, si bien que le Jardin d’Été en dénombrait plusieurs, dont certaines ont été préservées jusqu’à présent. Catherine Ire aimait se promener en compagnie de ses dames d’honneur près de la fontaine Tsaritsine dans l’allée centrale.

Service de presse Service de presse

Une autre se nomme « Fontaine Pyramide ». Elle fut construite sur l’ordre de l’impératrice qui souhaitait que le jardin soit agrémenté d’une fontaine dont les jets formaient une pyramide.

Marcher sur les traces de Pouchkine

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Depuis le XIXe siècle, le Jardin d’Été est un lieu de promenade très prisé des Pétersbourgeois. Parmi ceux qui le fréquentèrent, il y eut notamment l’illustre Alexandre Pouchkine. Le poète appelait ce jardin son « potager » où il se sentait chez lui : « Je m’extirpe de mon sommeil et, vêtu de ma robe de chambre et mes souliers aux pieds, je me rends dans ce jardin. L’après-midi, j’y dors, j’y lis, j’y écris ».

Domaine public Domaine public

Le Jardin d’Été était d’ailleurs celui où le précepteur français d’Eugène Onéguine l’emmenait en promenade.

>>> Cinq faits captivants au sujet de Saint-Pétersbourg

Faire un tour au Palais d’Été de Pierre Ier

Le Palais d’Été, construit dans un style baroque, fut l’un des premiers bâtiments en pierre de Saint-Pétersbourg. Il servit de lieu de résidence estivale au tsar jusqu’en 1725.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Le rez-de-chaussée accueillait ses appartements, tandis que le premier étage était réservé à son épouse. Aujourd’hui, le Palais d’Été est un musée. Non loin se trouve le jardin potager appelé « Jardin Rouge », où des herbes aromatiques et des plantes médicinales étaient cultivées. C’est dans ce potager que des pommes de terre furent plantées pour la première fois en Russie.

Service de presse Service de presse

Aujourd’hui encore, il est possible d’admirer les rangées bien alignées de fleurs et de plantes. C’est particulièrement agréable de le faire depuis la terrasse du café tout proche.

Dans cette autre publication, découvrez dix faits sur Tsarskoïé Selo, la résidence de campagne des Romanov.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.