Pourquoi Eugène Onéguine est-il une «encyclopédie de la vie russe»?

C’est en 1823 qu’Alexandre Pouchkine, alors âgé de 23 ans, a commencé le travail sur ce fameux roman en vers, dont la composition ne sera achevée qu’en 1831. Durant cette période, l’œuvre a été publiée par chapitre et les lecteurs fidèles attendaient avec impatience la parution d’une nouvelle partie, tout comme nous attendons aujourd’hui la sortie de nouveaux épisodes de séries télévisées.

« Onéguine peut être qualifié d’encyclopédie de la vie russe et d’une œuvre populaire au plus haut degré », a déclaré à son propos Vissarion Belinski, l’un des plus grand critiques littéraires russes du XIXe siècle. Or, depuis, cette définition accompagne le roman.

En effet, Pouchkine a exposé dans les pages de son œuvre toute une couche de la société et a livré une image complète de la vie russe du début du XIXe siècle. Il a décrit les domaines de nobles à la campagne, la vie des paysans, la haute société de Saint-Pétersbourg et la vieille noblesse de Moscou, sans oublier de citer les saisons et les paysages russes qui s’enchaînent tout au long de l’œuvre.

Perspicace en dépit de son jeune âge, Pouchkine émet dans les pages du roman de nombreux commentaires philosophiques et psychologiques, qui deviendront des aphorismes célèbres que l’on cite même aujourd’hui.

