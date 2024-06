Les trois meilleures activités nautiques à Saint-Pétersbourg

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Virée en paddle le long des canaux

Chaque année, Saint-Pétersbourg accueille le festival Fontanka SUP, au cours duquel des milliers de personnes sur des paddles revêtent des costumes de carnaval et descendent la rivière Fontanka en plein cœur de la ville. En 2024, l’événement aura lieu le 3 août, ne le manquez pas !

Cependant, vous pouvez aussi voguer dans le centre historique à d’autres moments : tôt le matin, tous les jours, alors que la ville et les bateaux de touristes sont encore endormis, des adaptes du paddle pagaient le long de la Neva, de la Moïka, du canal Griboïedov et de la Fontanka.

De nombreuses écoles de paddle proposent des planches, des instructeurs et de la bonne compagnie : SUP spb, Nevatrip, MAD SUP, Svobodnaïa sapstantsia et d’autres.

Excursion en kayak

Si vous ne vous sentez pas à l’aise sur un paddle, il est possible d’organiser une excursion en kayak. Vous pourrez ainsi admirer les canaux au petit matin, sentir le vent de la Neva, passer devant le célèbre croiseur Aurora, et même améliorer votre technique de pagayage.

Par ailleurs, si vous êtes un kayakiste expérimenté, vous pouvez vous rendre jusqu’au lac Ladoga et y faire un véritable voyage aquatique de plusieurs jours.

Le kayak est proposé par des sociétés telles que PiterKayak, Akhtilakhti, KayakSPb, Nevatrip et bien d’autres.

Le golfe de Finlande à la voile

Après avoir exploré tout le centre de Saint-Pétersbourg depuis l’eau, nous nous souvenons que la ville est située au bord de la mer. Embarquons donc sur un voilier et naviguons pour prendre le vent dans le golfe de Finlande, tout en découvrant les quartiers modernes de Saint-Pétersbourg, le plus haut gratte-ciel d’Europe – le Lakhta-Center, et d’autres nouvelles curiosités. Même si vous ne savez pas ce que sont une quille et une bôme, l’on vous l’apprendra – ou l’on vous laissera simplement boire, grignoter et profiter de la vue.

Vous pouvez faire de la voile avec l’École internationale de voile de Saint-Pétersbourg, le club de voile Kaïfoun, Podorojnik et Nevatrip.

