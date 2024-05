Gros plan sur le futur plus grand monastère bouddhiste de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il a été construit dans la République de Touva, où le bouddhisme est pratiqué depuis le IXe siècle

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

En Russie, environ 1,5 à 2 millions de personnes se disent bouddhistes, la plupart d’entre elles pratiquant le bouddhisme tibétain-mongol. Le plus grand nombre de bouddhistes se trouve dans des régions telles que les républiques de Bouriatie, de Kalmoukie, de l’Altaï, de Touva et en Transbaïkalie.

Jusqu’au début du XXe siècle, le territoire de la République de Touva a fait partie de la Mongolie, puis de la Chine, de sorte que le bouddhisme y était historiquement très répandu. Au XXe siècle, plusieurs princes locaux ont demandé à passer sous le protectorat de la Russie, et plus tard, la République populaire indépendante de Touva a été formée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Touvains ont activement soutenu l’URSS, lutté contre Hitler et fourni des chevaux, du bétail et de la nourriture. En 1944, la Touva a été rattachée à la RSFSR sur la base d’un statut d’autonomie.

Premier monastère de Touva construit depuis les années 1930

Kirill Koukhmar/Sputnik Kirill Koukhmar/Sputnik

Dans les années 1920, la Touva comptait 19 monastères – appelés ici khourèè – et environ 3 000 maîtres spirituels – lamas. Malgré son indépendance formelle, la Touva était en fait sous le contrôle de l’URSS, et dans les années 1930, y a été menée comme ailleurs en Union soviétique une répression de masse et une lutte contre la religion. Tous les temples ont été fermés et les bouddhistes persécutés.

Aujourd’hui, environ 60% de la population de Touva professe le bouddhisme et la république élit son chef spirituel, le Kamby-lama. La communauté bouddhiste a repris vie dans les années 1990. En 1998, dans la capitale Kyzyl, un temple blanc comme neige, Tsechenling, a été construit et est devenu un lieu d’attraction pour les croyants. En avril 2023, un nouveau monastère – Tubten Shedrub Ling – a été solennellement consacré.

Le site a été consacré par le Dalaï-lama

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

La construction du monastère a commencé en 2014, mais le site a été choisi il y a 30 ans. En 1992, le XIVe Dalaï-lama Tenzin Gyatso en personne est venu en Touva pour célébrer la renaissance du bouddhisme. Il a alors béni le lieu pour la construction du monastère, mais les travaux ont été reportés pour diverses raisons.

En 2022, une délégation de Touva a visité la résidence du Dalaï-lama en Inde et Sa Sainteté a pris le monastère sous son patronage. Il y a nommé un protecteur spirituel, Mahakala à six bras, et lui a offert une statue d’un mètre de haut en cuivre et dorée par des artisans népalais. Cette dernière est cachée à l’abri des regards des visiteurs.

Un morceau des cendres du Bouddha est conservé ici

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Le nom du monastère Tubten Shedrub Ling se traduit par « La demeure de l’explication et de la pratique des enseignements du Bouddha Shakyamuni ». Et ce n’est pas sans raison.

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Outre la statue de Mahakala, le Dalaï-lama a offert au monastère plusieurs reliques bouddhistes, ses robes monastiques et des textes sacrés. L’un des cadeaux était un morceau des cendres du Bouddha. Lors de l’inauguration du monastère, il a été placé cérémonieusement dans la statue de la divinité.

Destiné à devenir le plus grand complexe bouddhiste de Russie

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Le territoire dépendant du temple s’étend sur 9,3 hectares. Il est également prévu d’y construire un dortoir pour les moines, un centre de formation pour l’enseignement de la théologie, ainsi qu’un centre de médecine traditionnelle.

La hauteur du temple de 11 étages est de 56 mètres. Le rez-de-chaussée abrite un espace d’exposition présentant les objets les plus importants de l’histoire de Touva et du bouddhisme dans la région. Dans la salle de prière, se trouvent des statues de divinités réalisées par le sculpteur bouriate Dachi Namdakov. Une statue de Bouddha de 10 mètres couronne la composition.

La construction du temple s’est inspirée des traditions de l’architecture bouddhiste en Russie, ainsi que d’exemples étrangers – il ressemble ainsi au palais du Dalaï-lama et à l’Institut bouddhiste du Tibet.

