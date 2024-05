En images: cinq faits sur la «Fierté des musulmans», plus grande mosquée d’Europe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2008, l’une des plus grandes mosquées du monde, nommée « Cœur de la Tchétchénie », a été inaugurée à Grozny, la capitale de la République tchétchène. Cependant, peu de temps après, la république a de nouveau fait parler d’elle : en 2019, une mosquée plusieurs fois plus grande a été ouverte à Chali. C’est elle qui est devenue la plus grande d’Europe et voici ce qu’il faut savoir à son sujet.

Plus de 100 000 personnes peuvent y prier

La mosquée elle-même peut accueillir plus de 30 000 personnes, mais 70 000 autres musulmans peuvent prier sur le territoire adjacent. Le complexe de la mosquée occupe plus de cinq hectares au centre de la ville de Chali, l’une des plus grandes de Tchétchénie.

Le dôme de la mosquée mesure plus de 40 mètres de haut et les quatre minarets s’élèvent à 63 mètres.

Une décoration unique

La mosquée est revêtue de marbre blanc provenant de l’île grecque de Thasos – il en a nécessité 6 500 tonnes. À noter que le sol autour de la Kaaba, le principal sanctuaire musulman de La Mecque, est orné du même marbre. Les murs et le dôme intérieurs sont peints à la main en or par des artisans d’Ouzbékistan et de Turquie. Le lustre principal, qui pèse environ trois tonnes, est également décoré d’or et de cristaux Swarovski.

La surface du tapis tissé en laine de mouton néo-zélandaise est de 8 000 mètres carrés et son poids de 36 tonnes.

Combinaison d’éléments de la culture islamique mondiale

Le décor et l’architecture de la mosquée présentent des éléments des cultures persane, arabe, centrasiatique et byzantine. L’architecte ouzbek Abdoukakhar Tourdiev, auteur du projet, a utilisé certains éléments reconnaissables de l’architecture de Samarcande et de Boukhara, ainsi que des symboles et des caractéristiques de l’architecture nationale tchétchène importants pour le monde islamique. Ainsi, la porte d’entrée de la mosquée ressemble à une arche de style Taj Mahal ou médersa Mir-i Arab de Boukhara. Le mihrab (le mur tourné vers la Kaaba) arbore quant à lui des inscriptions du Coran en arabe.

Elle est appelée «Fierté des musulmans»

Lorsque la mosquée a été construite, il a été immédiatement envisagé qu’elle devienne un lieu de pèlerinage de masse, non seulement pour les Tchétchènes, mais aussi pour tous ceux qui professent l’islam. Or, le majestueux édifice est effectivement devenu la « fierté des musulmans » dans le monde entier. Un conseiller du chef de la République tchétchène l’a même placée sur un pied d’égalité avec les mosquées historiques de La Mecque et de Médine.

Dédiée au prophète Mahomet

L’inauguration de la mosquée, le 23 août 2019, devait coïncider avec l’anniversaire du premier président de la Tchétchénie, Akhmat Kadyrov, tué lors d’un attentat terroriste en 2004. Cependant, la mosquée a finalement reçu le nom du prophète Mahomet.

