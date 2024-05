Voir la Russie en miniature: les maquettes les plus fascinantes du pays

Moscou, Saint-Pétersbourg, les villes de l’Anneau d’or et tout le pays en miniature. Vous pouvez voir les principales curiosités de la Russie grâce à d’habiles maquettes-dioramas.

Maquette de l’Anneau d’or, Iaroslavl

À Iaroslavl, vous pouvez visiter toutes les anciennes cités princières de Russie en une heure. Au centre de la ville, se trouve en effet la maquette de l’Anneau d’or, qui présente non seulement les principaux monuments et temples anciens, mais recrée également la vie et l’atmosphère des villes.

Les principales cités de l’Anneau d’or sont représentées : Iaroslavl, Kostroma, Ouglitch, Ivanovo, Rostov Veliki, Pereslavl-Zalesski, Serguiev Possad, Vladimir et Souzdal. À Ivanovo, la « ville des fiancées », l’on se moque des stéréotypes et l’on peut y voir des mariées en robe blanche, tandis qu’au Kremlin de Rostov Veliki, des excursions semblent organisées.

Toutes les 10 minutes, la nuit tombe. Alors, dans les villes, les lumières s’allument et les fenêtres des maisons s’illuminent.

Maquette de Moscou, VDNKh

Arthur Novosiltsev/Agence Moskva Arthur Novosiltsev/Agence Moskva

Le parc VDNKh abrite un pavillon entier intitulé « Maquette de Moscou », où sont recréés plus de 23 000 bâtiments et constructions de la capitale à l’échelle 1:400.

Monastères, gares, ponts, palais, gratte-ciels sont représentés en miniature. Le carillon de la tour Spasskaïa du Kremlin sonne à l’heure exacte. Le système d’éclairage imite non seulement le jour et la nuit, mais aussi les phénomènes naturels. En outre, la maquette représente avec précision le relief de Moscou. Vous pouvez y étudier la ville à l’infini !

«Tsar-Maquette» de Russie, Moscou

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Voyager en train de Saint-Pétersbourg à Moscou, gravir le mont Elbrous en funiculaire et s’embourber dans les embouteillages à proximité du quartier des affaires de Moscow-City. Et tout cela en une seule journée. Dans le musée-diorama moscovite Tsar-Maquette, vous pouvez voir la Russie à l’échelle 1:87 et faire connaissance avec ses habitants.

Les trains et les routes qui relient les différentes régions constituent le thème principal de la maquette. Comme sur un vrai chemin de fer, outre les trains eux-mêmes, l’on peut observer des ateliers où l’on répare les locomotives, plusieurs voies entre lesquelles l’on commute les aiguillages, et des gens qui se sont trompés de trains.

Il pleut toute la « nuit » à mini-Pétersbourg, Moscou vous accueillie avec un gigantesque embouteillage près de ses gratte-ciels, et à Rostov-sur-le-Don, se déroule un match de football dans un immense stade. À Pskov, enfin, des héros de dessins animés soviétiques – Tchebourachka, Crocodile Guéna et Chapeau-claque – prennent place dans le wagon de l’un des trains. En réalité, il y a un grand nombre de ces références culturelles dans la maquette.

«Grand Maket Rossiya», Saint-Pétersbourg

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

La vie quotidienne de la Russie, du Kamtchatka à Kaliningrad, est représentée en miniature sur la « Grand Maket » de Saint-Pétersbourg. En Sibérie, l’on joue aux dominos, dans l’Oural, une équipe de télévision tourne un reportage sur de mystérieux crop circles, et au Kamtchatka, un volcan se réveille en pleine nuit. La révolution de 1917 est même représentée sur un plateau de tournage.

Tout au long de la maquette, des boutons activent des scénarios interactifs : extinction d’un feu de forêt, éjection de cendres sur les monts du Kamtchatka, fonctionnement d’une scierie, etc.

«Plan d’eau de Pierre», Saint-Pétersbourg

Maria Roukhlova (CC BY-SA) Maria Roukhlova (CC BY-SA)

Vous pouvez voir le Saint-Pétersbourg du XVIIIe siècle dans cette maquette-musée nommée « Petrovskaïa aquatoria » en russe. La partie principale montre la zone aquatique de la Neva et du golfe de Finlande, et l’eau est réelle.

L’on y trouve également des scènes intéressantes de la vie urbaine de l’époque : des éléphants marchant le long de la perspective Nevski (ils avaient été envoyés en cadeau à l’empereur Pierre Ier), un combat entre Lomonossov et des marins, des festivités de la Maslenitsa, des duels, des bals, ou encore la fenaison.

Complexe d’exposition des Chemins de fer russes, Moscou

Complexe d'exposition des Chemins de fer russes Complexe d'exposition des Chemins de fer russes

La gare de Riga, à Moscou, abrite une autre maquette de la Russie, dont l’idée centrale est le chemin de fer. L’on peut y voir tous les types de trains modernes qui circulent dans le pays, ainsi que le dépôt historique de locomotives à vapeur, des ponts ferroviaires et, bien sûr, une maquette de la gare de Riga elle-même. Tous les amateurs de trains trouveront cette exposition très intéressante.

