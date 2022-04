Quand le Caucase russe se décline en peinture

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Des sommets enneigés et des glaciers, tantôt perdus dans des nuages mouvants, tantôt brillants dans le bleu du ciel, des gorges, des précipices, des falaises illuminés par la lueur sanglante du coucher de soleil, des contreforts de steppes comme des vagues géantes gelées couvertes d'azalées », a écrit le célèbre artiste russe Apollinaire Vasnetsov à propos du Caucase du Nord.

Son collègue Boris Koustodiev a également fait part de ses impressions quant aux montagnes du Caucase : « Lorsque tu atteins la rivière, au loin, des montagnes avec des serpents blancs sur leurs sommets – c'est la neige ; en dessous – une forêt continue de platanes, de chênes avec des buissons de rhododendrons rouges et d'azalées qui sentent jusqu'à en avoir mal à la tête, et en dessous – courent des ruisseaux au fond de pierres multicolores... ».

Les Russes sont arrivés dans le Caucase au début du XVIIIe siècle et ont dû défendre leur droit sur cette terre pendant les deux siècles suivants, parsemés de nombreuses guerres contre l'Empire ottoman et l'Iran. En outre, les peuples autochtones, qui parvenaient parfois à former de puissantes coalitions et à mettre en avant des leaders forts comme, par exemple, l'imam Chamil, à la tête de l'imamat du Caucase, ont également opposé une farouche résistance.

La guerre contre les montagnards du Caucase du Nord a duré près d'un demi-siècle et s'est majoritairement terminée au milieu des années 1860. Des artistes ont souvent été envoyés auprès des troupes russes pour dépeindre dans leurs tableaux non seulement la splendide nature de la région, mais aussi ces événements cruels et funestes.

Vue à distance sur le Caucase depuis le mont Kazbek, 1868, Ivan Aïvazovski Domaine public Domaine public

Cosaques près d’une rivière de montagne, 1892, Franz Roubaud Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Passe de Darial, 1890, Arkhip Kouïndji Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Mont Kazbek, 1897-1898, Vassili Verechtchaguine Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Forêt dans les montagnes, années 1890, Alexandre Kisseliov Domaine public Domaine public

Camp d’été du Régiment des dragons de Nijni Novgorod près de Kara-Agatch, 1840, Grigori Gagarine Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Dans les montagnes du Caucase, 1879, Lev Lagorio Musée d'art de Kharkov/Domaine public Musée d'art de Kharkov/Domaine public

Cavalier caucasien, années 1800, Konstantin Filippov Domaine public Domaine public

Vannage des grains dans le Caucase du Nord, années 1840, Grigori Gagarine Domaine public Domaine public

Sentier de montagne, 1887, Arseni Mechtcherski Domaine public Domaine public

Dans les montagnes du Caucase, 1906, Alexandre Kisseliov Domaine public Domaine public

Affrontements entre les troupes russes et les Tcherkesses près d’Akhatly le 8 mai 1841, 1841-1842, Grigori Gagarine Domaine public Domaine public

Piatigorsk, 1837-1838, Mikhaïl Lermontov Domaine public Domaine public

Lac de montagne, 1852, Lev Lagorio Musée des arts visuels de Kalouga/Domaine public Musée des arts visuels de Kalouga/Domaine public

Assaut des fortifications d’Akhty, années 1860, Polidor Babaïev Musée des arts visuels Patimat Gamzatova, Daghestan Musée des arts visuels Patimat Gamzatova, Daghestan

Près des rives du Caucase, 1885, Ivan Aïvazovski Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Matinée gelée, années 1880, Ilia Zankovski Domaine public Domaine public

Vue caucasienne. Le mont Elbrous au lever de soleil, 1837-1838, Mikhaïl Lermontov Domaine public Domaine public

Rencontre du général Klüge von Klugenau avec Chamil en 1837, 1849, Grigori Gagarine Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Vue sur Gounib, 1859, Ivan Alexandrovski Domaine public Domaine public

Nature morte caucasienne, 1918, Eugène Lanceray Musée des arts visuels de la République du Tatarstan, Kazan/Domaine public Musée des arts visuels de la République du Tatarstan, Kazan/Domaine public

Scène villageoise du Caucase, années 1850, Konstantin Filippov Domaine public Domaine public

Vue depuis les montagnes de Karanaï sur Temir-Khan-Choura, sur la mer Caspienne, 1869, Ivan Aïvazovski Musée d'art de Iaroslavl/Domaine public Musée d'art de Iaroslavl/Domaine public

Dans le Caucase. Montagnards assis, 1889, Constantin Korovine Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Assaut des fortifications de Gounib, 1867, Theodor Horschelt Domaine public Domaine public

Abandon d'un aoul [nom des villages dans le Caucase] par les montagnards à l’approche des troupes russes, 1872, Piotr Grouzinski Domaine public Domaine public

Gorge du Caucase, 1893, Lev Lagorio Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Passe de Darial. Clair de lune, 1868, Ivan Aïvazovski Galerie nationale d'Arménie, Erevan/Domaine public Galerie nationale d'Arménie, Erevan/Domaine public

Vieillards, 1988, Saïd-Hussein Bitsiraïev Musée du complexe mémorial de la Gloire Musée du complexe mémorial de la Gloire

Dans cet autre article, admirez la lointaine Sibérie sublimée par le pinceau de peintres russes.

