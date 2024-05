En images: les plus hautes montagnes de Russie

Les montagnes du Caucase sont les plus jeunes de Russie. C’est dans ce système montagneux que se trouvent par conséquent les plus hauts sommets du pays.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le point culminant de la Russie et de l’Europe est le mont Elbrouz, 5 642 mètres. Il est situé sur le territoire des républiques de Kabardino-Balkarie et de Karatchaïévo-Tcherkessie, dans le Caucase. L’Elbrouz est un volcan, et il est considéré comme dormant, bien que des émissions de cendres aient été enregistrées il y a 500 ans.

D’autres points culminants de la Russie se trouvent dans le Caucase et dépassent les 5 000 mètres. Il s’agit du Dykh-Taou, du Chkhara (situé à la frontière entre la Russie et la Géorgie, également le point culminant de la Géorgie), du Kochtan-Taou, du pic Pouchkine, du Djangha et du Kazbek (tous deux à la frontière entre la Russie et la Géorgie), ainsi que du Mijirgui.

Le point culminant de la Russie hors du Caucase est enfin le volcan Klioutchevskoï au Kamtchatka (4 750 mètres), qui est également le plus haut volcan actif d’Eurasie. Il occupe la 14e place dans la liste des plus hauts sommets du pays.

Elbrouz

Legion Media Legion Media

5 642 mètres. Point culminant de la Russie et de l’Europe

Dykh-Taou

Legion Media Legion Media

5 205 mètres. La « Montagne escarpée » : elle présente de nombreuses pentes raides

Chkhara

Legion Media Legion Media

5 193 mètres. Situé à la frontière russo-géorgienne

Kochtan-Taou

Legion Media Legion Media

5 152 mètres. L’un des sommets les plus inaccessibles du Caucase

Pic Pouchkine

Oleksandr Lupul (CC BY 3.0) Oleksandr Lupul (CC BY 3.0)

5 100 mètres. Nommé en l’honneur du centenaire du décès de Pouchkine, en 1938

Djangha

Masa Sakano (CC BY-SA 2.0) Masa Sakano (CC BY-SA 2.0)

5 085 mètres. Situé à la frontière russo-géorgienne

Kazbek

Alexei Vassiliev (CC BY-SA 4.0) Alexei Vassiliev (CC BY-SA 4.0)

5 033 mètres. La « Montagne blanche », qu’a peinte Vassili Verechtchaguine

Mijirgui

Alexander Lobyrev (CC BY-SA 4.0) Alexander Lobyrev (CC BY-SA 4.0)

5 018 mètres. Il s’agit d’un glacier en mesure de fusionner avec d’autres et donc de gagner encore en hauteur

Dans cet autre article, découvrez le top 8 des volcans les plus dangereux de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.