En images: les dix bâtiments profanes les plus anciens de Moscou

Les plus anciens édifices de Moscou sont des églises. Cependant, dans cette sélection, nous avons rassemblé des chambres et des palais qui n’avaient pas de vocation religieuse.

Palais à Facettes

Construit en 1487-1491 sur ordre du grand-prince Ivan III par les architectes italiens Marc Friazine et Pietro Antonio Solari, il est alors devenu la principale salle de cérémonie du Kremlin.

Vieille cour anglaise

Bâtie au XVe siècle pour servir de chambres résidentielles, elle a été confiée à partir des années 1550 à la Compagnie londonienne de Moscovie, qui faisait du commerce avec la Russie. Lors des ambassades britanniques à Moscou, les ambassadeurs et leur suite vivaient dans ce bâtiment. La Cour anglaise a ainsi été la première représentation d’une puissance étrangère en Russie.

Chambres des boyards Romanov à Zariadié

Construit au tournant des XVe et XVIe siècles, ce bâtiment appartenait aux boyards Romanov. Selon la légende, le premier tsar de la dynastie des Romanov, Michel Ier, est né dans cette demeure en 1596.

Palais des Menus Plaisirs

Le bâtiment a été construit à l’intérieur du Kremlin en 1651 comme chambre d’habitation de boyard, mais à partir de 1672, les premiers « menus plaisirs » – des représentations théâtrales – ont commencé à se dérouler dans ses murs, et le bâtiment est devenu connu sous son nom actuel. L’église de la Louange de la Vierge Marie, qui était le lieu de culte domestique de la famille du tsar, est intégrée au bâtiment.

Chambres du clerc Oukraïntsev

Ces chambres construites en 1665 appartenaient à un homme d’État important, le clerc Emelian Oukraïntsev, membre de la Douma (Assemblée) des boyards. Après 1770, les archives principales de Moscou s’y sont trouvées.

Chambres d’Averki Kirillov

De l’extérieur, ces chambres ressemblent à un palais du XVIIIe siècle, mais elles ont été construites dans les années 1650 pour Averki Kirillov, un important fonctionnaire de l’époque.

Teremok de Kroutitsy

Le terem (étage supérieur des anciennes chambres russes) au-dessus des Portes saintes du palais de Kroutitsy à Moscou (construit en 1693-1694) fait partie des quartiers du métropolite de Kroutitsy et Kolomna, reliant sa maison à la cathédrale. C’est depuis les fenêtres de ce terem que les métropolites bénissaient le peuple et donnaient des aumônes aux pauvres.

« Tour de Zgoura »

On ne sait pas dans quel but ce bâtiment unique de la fin du XVIIe siècle a été construit. Dans les années 1920, le spécialiste de l’histoire locale Vladimir Zgoura (1903-1927), fondateur de la Société d’étude du domaine russe, y a vécu.

Chambres de Mazepa

Construites aux XVIe-XVIIe siècles (la date exacte est inconnue), ces chambres ont été considérées à tort comme le lieu de résidence de l’hetman (chef cosaque) Ivan Mazepa lors de sa visite à Moscou.

Palais Volkov-Ioussoupov

Ce bâtiment n’a pas non plus de date exacte de construction – il a pu être érigé aux XVe et XVIe siècles et reconstruit à plusieurs reprises. Pendant près de 200 ans, des années 1720 à 1917, le palais a appartenu à la famille Ioussoupov, la plus riche de Russie impériale.

