Gros plan sur le plus ancien bâtiment résidentiel de Russie encore debout

Un bâtiment sombre de style gothique avec des murs puissants faits d'énormes pierres de granit – voici à quoi ressemble aujourd'hui le plus ancien bâtiment résidentiel de Russie. Il est situé à Vyborg, près de la frontière finlandaise, rue Krepostnaïa, N°13-A.

La « Maison du citadin », à deux étages et d'une superficie de 70 mètres carrés, a été construite vers 1583, lorsque la ville appartenait au royaume de Suède. Vyborg, située dangereusement près de la frontière avec l’État russe, était l’avant-poste le plus important des Suédois à l’est, de sorte que même les bâtiments résidentiels ici étaient souvent conçus comme de petites forteresses.

En cas d'invasion, le propriétaire pouvait facilement cacher sa famille derrière des murs fiables d'un mètre d'épaisseur et tirer sur l'ennemi depuis les fenêtres. À l'époque, elles étaient beaucoup plus étroites qu'aujourd'hui et, en fait, elles constituaient de véritables meurtrières.

Au cours des siècles suivants, Vyborg a été reconstruite à plusieurs reprises et l’ancienne maison, qui ne s’intégrait pas dans le nouveau réseau de rues, était maladroitement prise en sandwich entre ses homologues plus jeunes.

Le bâtiment unique est inclus dans le registre des sites les plus importants du patrimoine culturel national, mais des gens continuent à y vivre aujourd’hui. Dans le bâtiment, il y a un appartement à deux étages avec un escalier en bois. Un autre appartement est situé dans une extension en briques apparue bien plus tard.

En 2019, le plus ancien immeuble résidentiel de Russie a été mis en vente pour 11 millions de roubles (180 000 euros). Un peu plus tard, le prix est tombé à 8,5 millions (140 000 euros). On ne sait pas si le vendeur a finalement trouvé le « fin connaisseur d’histoire » qu’il recherchait…

