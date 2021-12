Dans quels pays les citoyens russes peuvent-ils se rendre sans visa?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En général, une multitude de destinations sans visa s’offre aux détenteurs d’un passeport russe. Si cette liste comporte aussi les noms de pays éloignés, dont la République sud-africaine ou la Jamaïque, elle est tout de même essentiellement composée de nations voisines de la Russie.

Où peut-on se rendre sans passeport ?

Certains pays non seulement laissent entrer les Russes sans visa, mais aussi n’exigent pas qu’ils présentent un passeport à l’entrée. Dans la plupart des cas il s’agit des États de l’ex-URSS qui restent proches de la Russie et sont engagés dans les processus d’intégration avec cette dernière. C’est le cas de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, mais aussi de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, républiques autoproclamées indépendantes à la reconnaissance limitée (contrairement aux États-Unis et aux pays de l’UE, la Russie a reconnu leur indépendance). Par conséquent, en se rendant dans l’une de ces destinations, les Russes peuvent se présenter à la frontière avec une simple pièce d’identité.

Attention ! Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, certaines restrictions peuvent être appliquées.

Où peut-on aller sans visa ?

La liste des pays autorisant les Russes à entrer sur leur sol sans visa est bien longue. Sa géographie s’étend sur tous les continents à l’exception de l’Amérique du Nord.

Outre plusieurs pays de l’ex-URSS, dont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie ou l’Ouzbékistan, elle comprend des pays en Afrique, tels que le Botswana, le Cap-Vert, l’Eswatini, le Maroc, Maurice, la Namibie, la République sud-africaine et la Tunisie.

Les Russes peuvent également visiter la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Chili, la Dominique, l’Équateur, la Grenade, le Guyana, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, le Paraguay, la République dominicaine, le Salvador et le Venezuela en Amérique Centrale, du Sud et aux Caraïbes. Certaines îles d’Océanie ouvrent également leurs portes aux Russes sans visa.

En Asie, la liste des destinations sans visa comprend Brunei, Hong Kong, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam.

Parmi les autres pays autorisant les Russes à effectuer un séjour provisoire sur leur sol sans visa figurent les Bahamas, la Bosnie-et-Herzégovine, Israël, le Qatar, Macao, la Macédoine du Nord, le Monténégro, les Maldives, les Seychelles, la Serbie, la Turquie... Et la liste n’est pas exhaustive.

Cependant, tous ces pays exigent un visa dès que la durée du séjour dépasse une certaine durée – en règle générale 90 jours, mais dans certains cas 30, 21 voire 14.

Quels États délivrent aux citoyens de Russie un visa à la frontière?

Enfin, certains pays demandent aux Russes un visa, toutefois le processus est simplifié à tel point qu’il peut être obtenu à la frontière. C’est le cas de l’Arabie saoudite, du Bangladesh, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, d’Éthiopie, de l’Égypte, de la Gambie, de Haïti, de l’Irak, de l’Iran, de l’Inde, de la Jordanie, du Kenya, de la Syrie, du Sri Lanka, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Zimbabwe etc.

