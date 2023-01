Cinq Américains qui ont rendu de grands services à la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

John Paul Jones

Capitaine américain d’origine écossaise, John Paul Jones est aujourd’hui considéré comme l’un des « pères de la marine américaine ». Pendant la guerre d’indépendance, il en est devenu l’un des premiers officiers et a remporté de nombreux succès au cours de batailles navales.

Peu de temps après la fin du conflit, le capitaine a mis ses talents au service du lointain Empire russe, où il a été promu contre-amiral. En juin 1788, commandant un escadron de 11 navires, il participe à la victoire sur la flotte turque près de la forteresse d’Otchakov en mer Noire. L’ennemi a perdu 15 navires et 6 000 soldats ; en outre, 15 000 Turcs ont été faits prisonniers.

En Russie, John Paul Jones a réalisé une brillante carrière, mais elle a pris fin en raison d’un scandale sexuel très médiatisé, à la suite duquel le commandant de la marine a été contraint de quitter le pays en toute hâte.

John Reed

Le journaliste et écrivain américain John Reed était issu d’une famille aisée et avait étudié à Harvard. Cela ne l’a pas empêché de consacrer sa vie à la lutte pour le triomphe du socialisme. Arrivé en Russie en 1917, il a été témoin de la révolution bolchevique, a rencontré Vladimir Lénine et Léon Trotski et a même travaillé pendant un certain temps au Commissariat soviétique (ministère) aux Affaires étrangères.

Reed a décrit les événements révolutionnaires en détail dans son livre de 1919 Dix Jours qui ébranlèrent le monde. L’ouvrage du journaliste a connu un énorme succès en Russie. Lénine l’a présenté ainsi dans sa préface de l’ouvrage de 1922 : « Voici un livre que je voudrais voir édité à des millions d’exemplaires et traduit dans toutes les langues. Il fournit un exposé véridique et très vivant d’événements cruciaux pour la compréhension de ce qu’est réellement la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat ».

Robert Robinson

À la fin des années 1920, l’Union soviétique a entrepris une industrialisation à grande échelle, invitant activement à ces fins des spécialistes étrangers. L’un d’eux était Robert Robinson, le seul ouvrier noir de l’usine Ford de Detroit à cette époque.

Cherchant à échapper aux discriminations raciales aux États-Unis, Robinson a déménagé en Union soviétique, où il a vécu pendant 44 ans. Il a travaillé dans une usine, a fait de la politique et a même joué dans des films. Mais la vie n’a pas été simple pour l’Afro-Américain dans son nouveau pays.

Joseph Beyrle

La biographie de Joseph Beyrle, membre de la 101e division aéroportée, est vraiment unique : pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est battu à la fois pour les armées américaine et soviétique.

En juin 1944, il est capturé en Normandie et finit dans un camp de concentration en Pologne. Il s’en est rapidement échappé et s’est dirigé vers les positions de l’Armée rouge.

Aldrich Ames

Aldrich Ames a été qualifié d’agent le plus précieux et le mieux payé du KGB. Occupant un poste de haut rang à la CIA, il a travaillé pour les services secrets soviétiques et russes pendant neuf ans.

Grâce à lui, Moscou a reçu un énorme volume d’informations classifiées et a été capable de démasquer un certain nombre d’agents américains, dont sept colonels et lieutenants-colonels, et même un général du KGB. Ames était tenu en très haute estime et seuls quelques hauts fonctionnaires du KGB étaient au courant de ses activités. Néanmoins, en 1994, l’agent a été démasqué et arrêté par la CIA.

