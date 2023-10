Pourquoi les touristes visitent-ils le tombeau de Lénine?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour être honnête, c’est une lourde expérience. Il y a des chances que vous ne soyez même pas capables de voir des détails, les lumières étant assez ternes. Et vous n’êtes pas autorisés à rester longtemps, puisqu’il est interdit de s’arrêter, même pour quelques secondes, pendant que vous faites le tour du sarcophage en verre pare-balles, dans lequel se trouve la dépouille de Lénine, car la sécurité va immédiatement vous inviter à partir. Malgré cela, beaucoup de personnes qui visitent la capitale décident de le visiter quand-même – alors on leur a demandé pourquoi.

Comment Lénine a fini là?

La santé de Lénine a commencé à se détériorer en 1922 en raison de l’athérosclérose du cerveau et, en 1924, le révolutionnaire s’est éteint. Initialement, personne n’a pensé à conserver son corps pour aussi longtemps, il a été embaumé seulement pour des adieux publics. Six jours après la mort de Lénine, lorsque les adieux étaient terminés, un mausolée en bois a été construit pour l’y enterrer, mais les gens n’arrêtaient pas d’affluer. Grâce au docteur Alexeï Abrikossov, qui a embaumé le dirigeant, le corps a été bien conservé, alors le gouvernement a décidé de repousser l’enterrement.

Le mausolée en bois a été construit à la va-vite, alors, au printemps 1924, il a été décidé de construire un nouveau tombeau. Au même moment, les premiers signes de décomposition ont commencé à apparaître, et les principaux membres du Parti devaient donc réfléchir à une manière d’enterrer leur chef dignement. Le 5 mars, ils sont finalement arrivés à la conclusion qu’il serait mieux de conserver le corps pour les générations futures et, à la fin de juillet, deux chimistes – Vladimir Vorobiev et Boris Zbarski – ont terminé leur travail sur un type d'embaumement durable expérimental. Pendant que le corps de Lénine était en train d’être réembaumé, un nouveau et meilleur mausolée, quoique toujours en bois, a été construit par l’architecte Alexeï Chtchoussev. Le mausolée en marbre que vous pouvez voir sur la place Rouge aujourd’hui n’a été construit qu’en 1930, par ce même architecte. Personne ne savait combien de temps la dépouille subsisterait – mais nous y sommes. Quatre-vingt-dix-neuf ans plus tard, le même corps y est toujours exposé.

Depuis la chute de l’URSS, beaucoup ont préconisé un enterrement standard du corps de Lénine, clamant qu’il ne représente plus la Russie moderne et ses nouvelles idées et valeurs, qui n’ont rien à voir avec le communisme. Cependant, aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.

«Aperçu sur les valeurs nationales» et l’histoire commune

Imdre Wanof, venu d’Indonésie, croit que l’expérience est bien plus profonde qu’il n’y paraît, et que ce n’est pas juste le fait de voir le corps : « En tant qu’étudiant intéressé par l’histoire mondiale et les différentes cultures, je voulais découvrir moi-même le lieu où est enterrée l’une des personnalités les plus influentes du XXe siècle. En plus, l’architecture et la solennité d’endroits comme celui-là offrent souvent des aperçus uniques sur les valeurs nationales, le narratif et les façons dont ils commémorent leurs dirigeants. Visiter des sites aussi historiques aide à approfondir ma compréhension et mon appréciation de l’histoire russe. L'expérience est bien plus profonde qu’il n’y paraît. Ce n’est pas juste le fait de voir le corps, c’est se connecter avec un moment significatif de l’histoire, comprendre le respect que beaucoup ont pour cette figure et réfléchir au poids de l’influence de Lénine sur la Russie moderne ». Pour Imdre, le mausolée ne peut juste pas être ennuyant.

Un couple venu de Chine a affirmé avoir décidé de visiter ce lieu pour à peu près la même raison. La Russie et la Chine partagent la même histoire en ce qui concerne le communisme et Lénine a été un grand chef révolutionnaire. Pour ce qui est de l’expérience en elle-même, ils ont avoué que ce n’est rien de spécial, mais qu’ils l’ont fait pour ressentir cet endroit rempli d’histoire – et ils ne regrettent pas la file d’attente.

Atatürk donne l’exemple

Deniz, originaire de Turquie, était à Moscou pour un voyage d’affaires et a décidé de visiter le mausolée, jugeant que Lénine a été une figure historique importante. Il a aussi beaucoup lu à son sujet et, dans les faits, dit avoir aimé sa visite et recommanderait à ses amis d’y aller aussi. Dans le même temps, il croit qu’il serait mieux de déplacer le mausolée pour qu’il ne soit pas sur la principale place du pays – comme c’est le cas dans le sien. Le mausolée d’Atatürk (Anitkabir) à Ankara est en effet situé assez près du centre-ville, mais pas sur la principale place, Kizilay.

La compatriote de Deniz, Berke, nous a quant à elle confié que c’était sa seconde visite en Russie et qu’elle a visité le mausolée à chaque reprise. La première fois, elle est venue seule, tandis que pour celle-ci, elle voulait montrer le pays à son mari et à ses fils. Elle a avoué que le mausolée en lui-même n’est pas une grande expérience, comme il n’y a rien de particulièrement intéressant à l’intérieur, mais elle considère Lénine comme une personnalité historique importante. Et, finalement, il s’agit juste de l’une des choses qu’il convient de faire en visitant Moscou !

Pour être honnête, tous les touristes ne placent pas le mausolée sur leur liste de choses à voir – nous avons rencontré deux jeunes femme de Dubaï, que nous pensions en direction du mausolée. Or, il s’est avéré qu’elles ne savaient pas du tout ce qu’était ce bâtiment. C’était le premier jour de leur visite et elles voulaient juste voir le Kremlin de Moscou et la place Rouge.

