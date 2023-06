Ces villes sorties de terre sur ordre de Pierre le Grand

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À part Saint-Pétersbourg, plus de 50 villes de différentes tailles sont apparues en Russie sous Pierre le Grand. Certaines ont surgi en tant que cités auprès d’usines ou de chantiers navals, d’autres – en tant que forteresses sur des territoires conquis. Selon les données de la Fondation Dmitri Likhatchov, le pays compte plus de 120 agglomérations liées aux activités du premier empereur russe.

Nous avons dressé une liste des villes russes les plus grandes et les plus connues qui doivent leur existence à Pierre le Grand.

1683 — Syzran (Région de Samara, sur la Volga)

Syzran a été construite en ville-forteresse, destinée à défendre les territoires à l’est de Moscou et ses routes commerciales. L’ordre de sa construction a été signé par le jeune Pierre et son frère Ivan. Rapidement, la fonction défensive est passée au second plan : au XVIIIe siècle, la ville est devenue un important centre commercial de la région de la Volga.

1698 — Taganrog (Région de Rostov, sud de la partie européenne de la Russie)

Taganrog est apparue sur la carte après la seconde campagne d’Azov de Pierre (1696), au cours de laquelle les troupes russes ont pris la forteresse turque homonyme. Cependant, celle-ci était située à l’embouchure du Don et ne répondait pas aux besoins de la flotte d’Azov créée par le tsar en 1695 : les navires ne pouvaient pas l’atteindre à cause des eaux peu profondes. C’est pourquoi la forteresse de Troïtsk a été fondée et un port a été construit sur le cap Tagany Rog. Ce fût alors le premier port russe en pleine côte maritime et la première base navale de la Russie.

Catherine II, dans sa correspondance avec Voltaire, écrivait que Pierre avait même considéré la possibilité de transfert de la capitale dans la nouvelle forteresse. Néanmoins, en 1711 déjà, sur conditions d’un traité signé avec les Turcs, la forteresse a dû être rasée. Taganrog connaîtra une nouvelle vie en 1769.

1701 — Kamensk-Ouralski (Région de Sverdlovsk, Oural)

Cette ville est née du village de Kamenski Zavod près de la première fonderie de l’Oural, fondée sur ordre de Pierre le Grand au bord des rivières Kamenka et Isset. La Russie était entrée dans la grande guerre du Nord (1700-1721) et avait besoin de fer pour alimenter l’armée de canons. Or, le tsar a porté son attention sur l’Oural, riche en ressources, mais pas encore développé à l’époque. Les pièces d’artillerie fabriquées dans la fonderie de Kamenski ont participé à la bataille de Poltava en 1709.

1702 — Lodeïnoïe Pole (Région de Leningrad, nord-ouest de la Russie)

La ville, fondée par décret de Pierre, a hérité des anciens pogosts (communes) dont les habitants pratiquaient la construction navale. Le tsar a apprécié les forêts de pins locales et la construction du chantier naval d’Olonetsk a donc démarré. Elle a ainsi approvisionné en navires la marine russe, alors en pleine grande guerre du Nord.

Le nom de la commune vient de la plaine Lodeïnoïe (du mot « lodia », désignant une embarcation slave). En 1785, Catherine II a accordé le statut de ville à la commune. Aujourd’hui, on l’appelle souvent le berceau de la flotte Baltique.

1703 — Petrozavodsk (République de Carélie, nord-ouest)

La capitale de la République de Carélie a le même âge que Saint-Pétersbourg. La ville mène son histoire depuis la fondation de l’usine métallurgique et militaire Chouïski (plus tard – Petrovski). Ces terres étaient riches en minerais de fer et de cuivre, c’est pourquoi une fabrique de canons y a été construite pour mener la grande guerre du Nord. Un faubourg du même nom y a rapidement vu le jour – Petrovskié Zavody. Son nom actuel a été accordé à la ville sur ordre de l’impératrice Catherine II en 1777.

1703 — Lipetsk (Région de Lipetsk, Russie centrale, au sud de Moscou)

Sur ordre de Pierre le Grand, a commencé la construction d’usines de fer de Lipsk (de Lipetsk) et de manufactures métallurgiques et d’armement. Les compagnies fournissaient les chantiers navals de Voronej en fer, les navires – en canons. Au même moment, le faubourg Lipskié Jeleznyé Zavody a commencé à s’étendre. Le 16 septembre 1779, il a été renommé en Lipetsk et a acquis son statut de ville.

1704 — Novaïa Ladoga (Région de Leningrad, nord-ouest de la Russie)

Tout comme Lodeïnoïe Pole, elle est apparue près d’un chantier naval construit en 1702 sur ordre de Pierre à la place de monastère Nikolo-Medvedski. Deux ans plus tard, par décret du tsar – Novaïa (Nouvelle) Ladoga a été fondée. Son nom provient du lac Ladoga, au bord duquel se situe la ville.

En réalité, une Ladoga existait déjà en Russie depuis 753 – c’était la résidence de premier kniaz (prince) de Novgorod – Riourik, c’est pourquoi Pierre l’a renommé Staraïa (Ancienne) Ladoga.

1709 – Biïsk (Région de l’Altaï, Sibérie)

L’histoire de Biïsk a commencé par la forteresse de Bikatounsk, fondée par décret de Pierre au confluent des rivières Biia et Katoun. Elle était censée protéger les frontières sud-est du pays et les routes commerciales en Chine et en Mongolie. Un an plus tard, elle a toutefois été brûlée par les troupes du khanat dzoungar, mais en 1718, elle a été reconstruite 20 km plus haut sur le courant de la Biia et a été renommée en forteresse de Biïsk.

1716 — Omsk (Région d’Omsk, Sibérie)

La ville est née de la forteresse d’Omsk, qui a été fondée par le collaborateur de Pierre, Ivan Buchholz, à la confluence des rivières Om et Irtych pour défendre les frontières du sud contre les raids des nomades oïrats. Il a opéré selon le décret de Pierre sur « la construction des forteresses sur la rivière Irtych ».

1723 — Perm (Région de Perm, Oural)

L’histoire de Perm est comptée à partir de la fondation de la fonderie de cuivre d’Egochikhinsk. Son fondateur est le collaborateur du tsar Vassili Tatichtchev, à qui Pierre a confié la construction d’usines de fonte de cuivre et d’argent en Oural. Le statut de ville a été attribué à Perm en 1781.

1723 — Ekaterinbourg (Région de Sverdlovsk, Oural)

La ville est apparue près de l’usine de fer construite sur la rivière Isset, la plus grande d’Europe de l’époque. Comme dans le cas de Perm, il est considéré que le « père-fondateur » est Tatichtchev, mais aussi un ingénieur minier – Wilhem Henning. La construction de l’usine et de la forteresse a débuté sur ordre de Pierre, et le nom de la ville lui a été donné en l’honneur de sa femme, Catherine I.

