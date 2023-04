Dix fresques murales géantes qui ornent des immeubles du Grand Nord russe

Les mammouths, les brise-glaces et les ours polaires toisent littéralement les habitants de Salekhard à chaque coin de rue.

Dans les villes du Grand Nord russe, les immeubles sont souvent peints avec des couleurs vives. À Salekhard, vous pouvez en outre admirer des fresques murales. Elles sont réalisées par des artistes venus de toute la Russie dans le cadre de festivals d’été. Chaque peinture est réalisée en coordination avec l’administration locale. Aujourd’hui, à Salekhard, on dénombre une douzaine de ces fresques, et chacune d’elles est un véritable chef-d’œuvre !

Brise-glace Yamal

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cette peinture murale montrant le légendaire brise-glace à propulsion nucléaire Yamal, qui a effectué plus de 40 expéditions au pôle Nord, date de 2016. Cette image de 18 mètres a nécessité 100 bombes aérosols en vue de sa réalisation !

Mammouth

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Ce mammouth géant avec de la banquise est situé sur un immeuble de grande hauteur à gauche du brise-glace.

Voyageur

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cette peinture murale représentant un voyageur conquérant les vastes étendues de la péninsule de Yamal est située à proximité du brise-glace et du mammouth. Les trois peintures murales forment une composition artistique unique en plein centre-ville.

Ours blanc

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Littéralement à quelques pâtés de maisons du voyageur, vous pouvez voir un énorme ours polaire portant un bonnet et une écharpe avec des ornements nordiques, peint en 2020.

Squelette de mammouth

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La fresque représente un énorme mammouth dans un musée. Vu de loin, le dessin semble être en trois dimensions.

Maison 3D

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

De loin, on pourrait penser que cette maison n’a ni angle, ni toit. Mais ce n’est qu’une incroyable illusion d’optique.

Stèle « 66e parallèle » en fleurs

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Salekhard est la seule ville au monde située sur le cercle polaire arctique. Le point marquant le début de l’Arctique est signalé par la stèle « 66e parallèle ». Une fresque avec la stèle entourée de fleurs printanières peut être vue sur le mur d’un immeuble du quartier d’Izoumroudny.

Snowboardeur

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La peinture murale Snowboardeur avec l’inscription « Salekhard » est apparue en 2018 lors du festival du graffiti Défense culturelle.

Lego nordique

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Une autre œuvre est une construction en Lego rappelant les peuples du Grand Nord. On voit un tchoum (un genre de tipi), un ours polaire et un enfant jouant avec un poisson-jouet sur une canne à pêche. La fresque a été réalisée en 2017.

Tchoum

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

C’est l’une des peintures murales apparues pendant l’été 2022. On voit un tchoum sur fond d’aurores boréales, tandis qu’à l’intérieur s’étend la toundra colorée.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi les nomades de Sibérie amènent leurs rennes dans les villes chaque printemps.

