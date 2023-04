La Journée des éleveurs de rennes à Salekhard (Vidéo)

«Emporte-moi le renne dans ton pays de rennes!», disait une chanson soviétique. Or, chaque printemps, Salekhard, la capitale du district autonome de Iamalo-Nénétsie, et d’autres villes du Grand Nord russe se transforment en cette fabuleuse contrée à l’occasion de la Journée professionnelle des éleveurs de rennes, ce festival haut en couleur et dont la course de traineaux constitue l’un des événements pivots.