En Russie, ces «portes» menant vers le Cercle polaire arctique

Près de 20% des territoires de Russie sont situés au-delà du cercle polaire arctique et la vie dans cette zone n’est guère facile. Jour polaire en été, nuit polaire en hiver, saison froide interminable et routes délabrées ou tout simplement inexistantes - ce ne sont que quelques-uns des défis auxquels les habitants font face. Pourtant, cela n’empêche pas quelque 2,3 millions de Russes - soit plus de la moitié de l’ensemble des habitants de la région arctique – d’y résider. Les principales villes russes situées au-delà de la latitude 66° 33' 44'' sont Mourmansk (près de 280 000 habitants), Norilsk (plus de 180 000 habitants), Vorkouta (plus de 50 000 habitants) et Salekhard (plus de 50 000 habitants), qui est la seule et unique ville au monde située précisément sur le Cercle polaire. Et tout au long du tracé de ce parallèle, on trouve en Russie des stèles et arcs commémoratifs, dont voici une liste.

Egvekinot, Tchoukotka

La Tchoukotka est la région la plus orientale et la plus reculée du pays, et sa majeure partie est située dans la zone arctique. C’est ici, à 28 km du village d’Egvekinot, qu’est installé depuis 1981 l’un des arcs les plus impressionnants du cercle polaire. Réalisé en barres métalliques, il enjambe les deux bords de la route menant au village abandonné d’Ioultine.

Cependant, il y a quelques années, les géographes russes ont recalculé les coordonnées et ont établi que le cercle polaire passait en réalité à quelques kilomètres de ce point, au pied d’une butte. Il a pourtant été décidé de maintenir l’arc à sa place et de planter au bon endroit une stèle.

Salekhard, Iamalie

Compte tenu de l’emplacement particulier de cette ville, la stèle « 66e parallèle » est devenue l’une de ses principales curiosités. Ce monument haut de plus de 20 mètres composé de deux pyramides et d’une demi-sphère en métal a été installé en 1980. Les nouveaux calculs faits en 2003 ont également établi que le parallèle ne passait pas là et qu’elle aurait dû se dresser à un autre endroit. Une nouvelle stèle a alors vu le jour et si elle s’inspirait du projet soviétique, les matériaux ont été substitués par d’autres, plus modernes et légers. Ce monument se trouve à 5 minutes de la ville, au bord de la route menant à l’aéroport. L’éclairage nocturne rappelle les aurores boréales.

Autoroute M18 Kola, frontière entre la Carélie et la région de Mourmansk

Il s’agit de l’une des principales routes du Nord russe. Elle débute à Saint-Pétersbourg et mène dans la région de Mourmansk. Des stèles ornent les points où elle croise le cercle polaire arctique. Il n’est pas rare que les conducteurs descendent de leur véhicule pour attacher un ruban et faire un vœu, si bien qu’un petit parking a été aménagé.

Cette stèle a été rénovée à plusieurs reprises.

Oumba, région de Mourmansk

Située dans la région de Mourmansk, cette ancienne colonie du peuple Pomor se dresse au bord de la mer Blanche et le panneau désignant le point de passage du cercle polaire arctique est installé au 40e km de la route reliant cette commune urbaine à Varzouga, dans un endroit très pittoresque et pratiquement désert – il est rare que les touristes mettent le pied ici.

Oussinsk, République des Komis

C’est l’une des stèles du cercle polaire les plus difficiles d’accès. On ne peut rejoindre ces lieux qu’à bord d’un véhicule tout-terrain et uniquement par beau temps. Elle se dresse à près de 60 km au nord d’Oussinsk, sur la route vers le village de travailleurs de Khariaga. Une première stèle y a vu le jour pendant les années 1980. C’était une sorte de grand panneau d’affichage.

Ensuite, au milieu des années 1990, une autre en forme de cercle à l’effigie d’un ours polaire et d’un renne lui a succédé. Celle qu’on l’y voit de nos jours a été dressée au milieu de années 2000 par la compagnie pétrolière Lukoil. Il s’agit d’un globe installé sur un socle.

Les touristes assurent que les 30 derniers km de la route sont complètement délabrés, mais même là, on peut tomber sur des tronçons en béton ou couverts de bitume.

Pour ceux qui ne veulent pas s’aventurer sur les routes, une réplique de taille réduite de cette stèle est installée à Oussinsk.

C’est en 2021 qu’une stèle a été plantée dans la ville d’Oudatchny. Réalisée dans le style traditionnel iakoute, elle représente plusieurs « sergués » (poteaux d’attache), hauts de 6 mètres et ornés de figurines de cheval, faucon et tchoron - ce récipient pour la boisson nationale, le koumys.

Jigansk, Iakoutie

Les habitants du village de Jigansk ont récemment installé un monument à une vingtaine kilomètres de leur agglomération. Se dressant sur une rive du fleuve Lena, il est visible depuis les navires y circulant - plusieurs itinéraires de croisières fluviales passent par ces lieux.

