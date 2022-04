Grand Nord russe: ces rennes champions de vitesse lors des courses de traîneaux

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les peuples autochtones (Nénètses, Selkoupes, Khantys et autres) qui vivent dans la toundra de Yamal (Grand Nord russe) pratiquent traditionnellement l'élevage de rennes. Imaginez-vous qu'un renne puisse non seulement paître paisiblement dans une prairie enneigée, mais aussi participer à une épreuve de vitesse attelé à un traîneau dernier cri ? Ces « sprinters » participent à des courses inhabituelles, qui ont lieu chaque année à Yamal.

Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Chaque printemps, le district autonome de Iamalo-Nénètsie accueille sa plus grande fête - la Journée des éleveurs de rennes. Les peuples nomades viennent de la toundra vers les villes pour présenter leurs traditions, leur cuisine et leurs sports et rencontrent les citadins. La compétition la plus spectaculaire est la course de traîneau à rennes. Elle a ainsi eu lieu fin mars 2022 à Salekhard, la seule ville au monde située sur le cercle polaire arctique.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

Tout d'abord, l'éleveur de rennes doit attraper les rennes les plus rapides du troupeau (ce qui est une sacrée aventure en soi !) et les atteler dans le bon ordre. Après cela, ils commencent à s'entraîner. La Journée des éleveurs de rennes ressemble à un spectacle, mais en réalité, c'est tout un défi.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

Avant le départ, les invités de la Journée des éleveurs de rennes assistent à un défilé de traîneaux. Les peuples du Nord exhibent les décorations de leurs meilleurs sprinters. Une série de courses commence alors.

Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Il y a trois à six rennes par traîneau. Le pilote (ou « kaïour ») utilise une perche spéciale de trois mètres appelée « khoreï » pour contrôler le traîneau, guidant le renne avec un sifflet.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

La distance elle-même n'est que de 600 mètres, mais ils accélèrent environ 100 mètres avant la ligne de départ et s'arrêtent longtemps après la ligne d’arrivée. La distance de freinage du renne est assez importante, les spectateurs doivent donc rester à l'écart, car un renne qui court ne remarque presque rien sur son chemin.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

Les rennes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 kilomètres par heure. Comme une voiture ! Pour conduire un traîneau, un éleveur de rennes doit avoir beaucoup d'expérience.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

Les spectateurs compliquent également la tâche des kaïours : les rennes sont effrayés par les foules bruyantes et peuvent dévier de la piste.

Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard Sergueï Afanasenko/Media center de Salekhard

Au total, 77 équipages de traîneaux ont participé à l’édition 2022, dont 21 étaient dirigés par des femmes. Le traîneau à rennes est le seul sport nomade dans lequel les femmes et les hommes concourent ensemble.

Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Pour la deuxième année consécutive, Alexandre Salinder a gagné et a reçu une motoneige, tandis que Nina Laptander a triomphé parmi les femmes - elle a obtenu un nouveau traîneau.

Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

