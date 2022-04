L’Oural dans les toiles des peintres russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Belles montagnes verdoyantes ! Quand je me sens triste, je suis emporté dans mes pensées vers mes vertes montagnes natales, et je commence à avoir l’impression que le ciel y est plus haut et plus clair, que les gens sont si bons, et que moi-même je deviens meilleur. Oui, je marche à nouveau dans ces montagnes, escalade des pentes rocheuses, descends dans de profonds ravins, m'assieds longtemps près des sources de montagne, respire l'air merveilleux, rempli de l'arôme des herbes et des fleurs de montagne, et écoute sans cesse ce que la vieille forêt centenaire chuchote… » : c’est ainsi que l'écrivain russe Dmitri Mamine-Sibiriak a parlé de ses montagnes natales de l'Oural.

L'Oural est le « garde-manger » de la Russie, la région stocke d'énormes réserves de ressources naturelles. Presque tous les éléments du tableau périodique peuvent être trouvés ici.

Il n'est pas surprenant que les montagnes de l'Oural soient devenues l'un des centres industriels et la base métallurgique la plus importante du pays, où fabriques et usines poussaient comme des champignons dès le début du XVIIIe siècle. L'industrie locale a joué un rôle important pour permettre à la Russie de sortir victorieuse des guerres et de conflits auxquels elle a participé.

Apollinaire Vasnetsov. Ballade. Oural, 1897 Musée d'art d'Odessa/Domaine public Musée d'art d'Odessa/Domaine public

Apollinaire Vasnetsov. Lac dans les montages de Bachkirie. Oural, 1895 Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Vladimir Kazantsev. À la station. Matin d'hiver sur le chemin de fer de l'Oural, 1891. Domaine public Domaine public

Apollinaire Vasnetsov. Lac de montagne. Oural, 1892 Domaine public Domaine public

Alexeï Denissov-Ouralski. Octobre dans l'Oural Domaine public Domaine public

Apollinaire Vasnetsov. Taïga dans l'Oural. Montagne Bleue, 1891 Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Apollinaire Vasnetsov. Nuit. Oural Domaine public Domaine public

Apollinaire Vasnetsov. Paysage de l'Oural, 1930 Musée des beaux-arts de Nijni Taguil/Domaine public Musée des beaux-arts de Nijni Taguil/Domaine public

Vladimir Kazantsev. Dans l'Oural, 1888 Musée d'art régional d'Irkoutsk/Domaine public Musée d'art régional d'Irkoutsk/Domaine public

Gueorgui Savitski. Arrivée des ouvriers dans une usine de l'Oural, années 1820. Musée historique d'État/Sputnik Musée historique d'État/Sputnik

Apollinaire Vasnetsov. Paysage de l'Oural, 1890-1891 Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Vassili Raïev. Usine minière de l'Oural, 1837 Musée d'ethnographie et d'anthropologie Pierre-le-Grand/Domaine public Musée d'ethnographie et d'anthropologie Pierre-le-Grand/Domaine public

Dans cet autre article, admirez la lointaine Sibérie sublimée par le pinceau de peintres russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.