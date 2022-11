Six «sosies» de la célébrissime cathédrale Saint-Basile de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La cathédrale Saint-Basile, l’un des bâtiments les plus reconnaissables de Moscou et de Russie, est presque devenue une carte de visite de la capitale. Le bâtiment a été érigé sur ordre du tsar Ivan le Terrible au milieu du XVIe siècle. La construction devait coïncider avec la prise de Kazan par l’armée russe et l’annexion du khanat de Kazan au royaume de Moscou.

On ne sait pas exactement qui a construit la cathédrale - selon une des versions, ce sont les architectes russes Barma et Postnik (ou un certain Postnik, surnommé Barma), selon une autre ce serait l’un des nombreux architectes italiens qui ont travaillé à la construction des tours et cathédrales du Kremlin.

C’est la cathédrale Saint-Basile qui a déterminé, dans le domaine de l’architecture, la mode de la fin du XIXe siècle appelée « style russe » - une abondance de briques rouges, d’éléments ornementaux multicolores, de kokochniks (élément d’architecture décoratif, ndlr) et de décors sculptés.

Bien sûr, un tel édifice se devait d’avoir des « jumeaux ». Au moins trois autres bâtiments situés en Russie sont des références évidentes à la célèbre cathédrale moscovite.

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé à Saint-Pétersbourg

De nombreux dômes colorés, des architraves sculptées, des chapiteaux en forme de cône et des kokochniks... D’un coup d’œil rapide sur la photo, sous certains angles, vous risquez même de confondre cette cathédrale de Saint-Pétersbourg avec son frère aîné de Moscou. Le Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé se démarque de l’aspect général baroque-classique de Saint-Pétersbourg. Le temple a été érigé de 1883 à 1907 sur le lieu de la mort de l’empereur Alexandre II, dont la voiture a été détruite par la bombe lancée par des terroristes révolutionnaires.

Le fils du défunt, le jeune tsar Alexandre III, souhaitait que l’apparence du lieu saint fasse référence à l’ancienne architecture des églises russes. À ses yeux, ce bâtiment revêtait une importance particulière et c’est lui qui approuvé le projet dans le style russe.

Église Apaisez mes peines de Saratov

Ce temple, dédié à l’icône locale de la Mère de Dieu « Apaisez mes peines », a été construit en 1904-1906. Il existe d’autres églises de Russie avec un décor constitué de nombreux arcs à frontons circulaires (zakomars), mais l’abondance de petites coupoles multicolores rappelle fortement Saint-Basile. Si, dans d’autres églises, le nombre de dômes correspond à celui des chapelles, ils ont ici une fonction purement décorative – ce temple n’a toujours comporté qu’une seule et unique chapelle (et ce n’est que dans les années 1990 qu’une autre a été achevée). Au fait, à l’époque soviétique, un planétarium se trouvait entre ses murs !

Église Saint-Igor de Tchernigov à Moscou

Cet lieu saint de Novo-Peredelkino (Moscou) est tout neuf - il a été construit en 2009-2012 et est situé près de la résidence d’été du patriarche. L’édifice a été conçu dans le style néo-russe. Combinant des éléments de différents styles de l’architecture d’église, il ressemble à une tour de conte de fées. Les dômes multicolores sont en porcelaine et surmontés d’immenses croix. Les architectes n’ont pas cherché à copier la cathédrale Saint-Basile, on ne trouve pas de motifs surchargés ou une abondance de kokochniks, mais la référence saute aux yeux malgré tout.

Cathédrale de l’Annonciation de la Sainte Vierge à Iochkar-Ola

En 2016, une cathédrale de l’Annonciation a été inaugurée dans la capitale de la République de Mari-El. Les dômes ne sont certes pas multicolores, mais dorés, toutefois l’aspect architectural général rappelle immédiatement la cathédrale Saint-Basile et l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. La ville de Iochkar-Ola est célèbre pour ses répliques – on y trouve une copie de la tour Saint-Sauveur (Spasskaïa) du Kremlin de Moscou et du mur du Kremlin, et il y a même un quai reproduisant ceux de Bruges : on se croirait dans une ville belge !

Église de la Résurrection à Tambov

Le temple principal du monastère de l’Ascension à Tambov a été détruit à l’époque soviétique et, en 2007, un nouvel édifice tout aussi élégant avec un clocher de 70 mètres a été construit à sa place. Les étrangers comparent souvent la cathédrale Saint-Basile d’origine à Disneyland, mais cette église colorée se prête encore plus à la comparaison.

Cathédrale de la Transfiguration en Carélie

Avec un peu d’imagination, vous pouvez trouver des similitudes avec la cathédrale Saint-Basile et dans la plus célèbre église en bois de Russie - la cathédrale de la Transfiguration de l’île de Kiji en Carélie. Ce somptueux temple a été bâti au début du XVIIIe siècle sans le moindre clou. Soit dit en passant, l’église compte 22 dômes, soit deux fois plus que la cathédrale Saint-Basile. Chaque dôme est installé sur un niveau différent, et la base des dômes est un toit en « tonneau » ressemblant à un bulbe ou à un kokochnik.

Bonus. Dans d’autres pays

Une copie (ou plutôt une parodie) de la cathédrale Saint-Basile se trouve également en... Turquie. Si vous séjournez au Kremlin Palace Hotel d’Antalya, vous pouvez littéralement vous sentir comme sur la place Rouge à Moscou – on y trouve une réplique du Kremlin, du Musée d’historique et de Saint-Basile.

Les dômes colorés de la cathédrale Saint-Basile ont également été recréés (sous une forme plutôt brouillonne) sur la place Matriochka de la ville chinoise de Manzhouli, non loin de la frontière avec la Russie.

… ainsi que dans la ville chinoise voisine de Zhalainuo’er.

