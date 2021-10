La liste des aéroports russes désormais accessibles par visa électronique s’élargit à nouveau

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que le nombre de points d’accès aériens à la Russie pour les voyageurs détenteurs d’un visa électronique s’élevait à 22, depuis une ordonnance gouvernementale en date du 23 octobre, il se porte à 38, apprend-on du texte législatif lui-même.

Ont en effet été ajoutés les aéroports d’Arkhangelsk, Astrakhan, Briansk, Vladikavkaz (Ossétie du Nord), Grozny (Tchétchénie), Joukovski, Kalouga, Lipetsk, Makhatchkala (Daghestan), Mineralnyé Vody, Mourmansk, Naltchik (Kabardino-Balkarie), Saratov, Syktyvkar (République des Komis), Tomsk, et Iaroslavl.

Ils rejoignent ainsi les gares aéroportuaires de Belgorod, Vladivostok, Volgograd, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Kazan, Kaliningrad, Krasnodar, Krasnoïarsk, Moscou (Vnoukovo, Domodedovo et Cheremetievo), Nijni Novgorod, Novossibirsk, Rostov-sur-le-Don, Samara, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Khabarovsk, Tcheliabinsk, Tchita et Ioujno-Sakhalinsk.

Pour rappel, ce nouveau système de visa propose une procédure simplifiée, et ce, quel que soit le but du voyage : pour obtenir ce sésame électronique, aucune invitation ou réservation d’hôtel n’est nécessaire. Il suffit à tout demandeur de remplir un formulaire, de télécharger sa photographie et un scan de son passeport, puis de régler les frais consulaires. En cas d’acceptation, le visa sera ensuite délivré sous format digital dans un délai de quatre jours seulement.

À noter que les visas électroniques permettent pour l’instant des séjours en Russie d’une durée maximale de 16 jours. Peuvent en bénéficier les citoyens de 52 États, dont les Français, Belges, Suisses et Monégasques.

Dans cet autre article, admirez de magnifiques photographies sublimant la beauté du territoire russe, qui vous persuaderont d’y préparer un voyage futur.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.