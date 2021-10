Moscou élue meilleure ville touristique d’Europe aux World Travel Awards 2021

Konstantin Kokochkine/Global Look Press

La capitale russe a décroché les prix de la « Première destination urbaine d'Europe » et du « Premier office du tourisme des villes d'Europe » dans le cadre des World Travel Awards 2021, connus comme étant les « Oscars de l’industrie touristique », apprend-on sur le site de cette prestigieuse compétition.

Pour cette première récompense, elle était en concurrence avec Amsterdam, Barcelone, Berlin, Genève, Lyon, Lisbonne, Londres, Rome, Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne, retenues dans cette catégorie. À noter que Moscou avait d’ores et déjà reçu ce prix l’an dernier, tandis qu’en 2019 il avait été accordé à Saint-Pétersbourg, tout comme en 2017.

Toutefois, les distinctions remises à la Russie ne s’arrêtent pas là. Ainsi, Saint-Pétersbourg a été sacrée « Première destination patrimoniale d'Europe », devançant Paris, Amsterdam, Athènes, Berlin, Venise, Florence, Édimbourg ou encore l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La capitale des tsars a également reçu les titres de « Première destination européenne pour les escapades citadines » et de « Première campagne marketing d'Europe ».

En outre, Aeroflot, principal transporteur aérien de Russie, a été élu « Première marque de compagnie aérienne en Europe » face à Air France, British Airways, Iberia, Icelandair, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, SWISS, TAP Air Portugal et Turkish Airlines.

Enfin, le Lotte Hotel moscovite a obtenu le rang de « Premier hôtel de luxe d'Europe », tandis que le Swissôtel Krasnye Holmy, lui aussi à Moscou, a été déclaré « Premier hôtel d'affaires de luxe en Europe ».

Pour rappel, les World Travel Awards ont été institués en 1993 et sont décernés suite à un large vote de touristes et de spécialistes du secteur touristique (en 2020, ont été exprimés plus de 2 millions de votes). Pour cette édition 2021, la cérémonie de remises des prix de niveau mondial se tiendra justement le 26 octobre à Moscou. Après avoir brillé au niveau continental, la capitale russe figure parmi les nominés de neuf catégories à l’échelle globale.

