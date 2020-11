FAQ: comment obtenir un visa électronique pour la Russie?

Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

À partir de 2021, la Russie ouvrira aux citoyens d’une cinquantaine de pays la possibilité de visiter son territoire avec un visa électronique, dont la demande se fait en ligne et en peu de temps. L’initiative vise en effet à développer davantage le tourisme, à augmenter l’attractivité des régions aux yeux des investisseurs et donc à contribuer à la croissance économique. Sur son site, la Douma d’État a répondu aux questions les plus courantes concernant le e-visa.