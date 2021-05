Ces bateaux-bus pourraient faire leur apparition à Moscou dès 2022

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Centre national de design industriel et d’innovations 2050.LAB a développé le concept de bateaux-bus électriques que les Moscovites et touristes pourront emprunter pour naviguer sur la rivière qui traverse la ville. La photo du concept a été rendue publique sur le site officiel du bureau.

Le studio propose trois types de bateaux aux vues panoramiques permettant aux passagers de mieux voir les rives. Tous sont dotés de rampes pour faciliter l’accès aux personnes aux capacités réduites et aux parents avec poussettes. En outre, sont prévus des places pour les vélos et les bagages volumineux.

Dans chaque navette fluviale fonctionnera un compteur automatique des passagers permettant d’évaluer la charge. Les sièges, assure le designer en chef du centre Alexeï Charchakov, seront ergonomiques.

Comme l’a expliqué Charchakov à l’agence Moskva, la distance entre les sièges a été calculée afin de permettre aux personnes de toute complexion d’y avoir accès sans difficulté.

Le design des trois bateaux varie légèrement.

« Le design extérieur du premier est assez calme : c’est un navire moderne où le passager sera à l’aise. Le deuxième se distingue par l’inclinaison négative des vitres et le roof qui semble suspendu au-dessus de l’eau, en avant du salon réservé aux passagers. Cela améliore la visibilité et dote l’embarcation d’une allure futuriste. La nuit, ce bateau sera facile à repérer grâce aux feux caractéristiques à l’avant », décrit-il.

Dans le troisième navire fluvial, le roof est prévu au deuxième étage, ce qui est censé perfectionner davantage la visibilité.

Des petits déjeuners, non inclus dans le prix du ticket, y seront servis. Selon le concept, les stations à quai seront couvertes et équipées de sièges, tandis que des parkings d’autopartage seront aménagés à côté. Par ailleurs, une navette circulera pour déposer les passagers jusqu’à la station de métro la plus proche. Les horaires des bateaux et des bus doivent être synchronisés et s’afficher dans l’application mobile qui permettra en outre d’acheter des tickets.

Le lancement du transport fluvial régulier à Moscou est prévu en 2022-2023, selon le vice-maire de la ville en charge des transports, Maxim Liksoutov.

« Actuellement, dans la ville ne sont disponibles que les itinéraires fluviaux touristiques et de distractions. [...] Nous envisageons de lancer également ceux urbains. [...] Les embarcations seront réalisées dans les meilleures traditions de la ville : écologiques, sans échappement néfastes dans l’eau et l’air. Ils marcheront à électricité – on n’en trouve pour le moment nulle part ailleurs », a-t-il avoué au micro de la radio Chanson.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.