En images: la place Rouge à travers les âges  

1. Les anciennes rangées commerciales supérieures (vers 1870-1888)

Au centre de la photo, on peut voir l'ancien bâtiment des rangées commerciales supérieures. À l'avant de la façade, on aperçoit le monument à Minine et Pojarski.

2. Les nouvelles rangées commerciales supérieures (1893-1896)

Les anciennes rangées commerciales supérieures ont été démolies en 1888-1890 et remplacés par un nouveau bâtiment, plus tard connu sous le nom de GOuM (« grand magasin universel »), construit en 1892. La place commence à obtenir un aspect plus familier. Comme on peut le voir, la place était alors ouverte à la circulation.

3. Une ligne de tramway à travers la place

Oui, un tramway traversait la place Rouge !

4. Guerre et révolution

En 1917, la place Rouge a été le théâtre de services religieux de masse avant que les soldats ne partent pour le front pendant la Première Guerre mondiale.

5. Après la révolution

À l’époque soviétique, la place Rouge est restée l’un des principaux lieux de réunions publiques de Moscou. Ici, Vladimir Lénine s'adresse à la foule depuis une tribune en bois.

Avant la mort de Lénine et la construction du mausolée accueillant sa dépouille, il y avait à sa place une tribune temporaire. À sa droite, la statue d'un ouvrier communiste a été érigée.

La statue peut être mieux vue ici :

6. Le premier mausolée

Le premier mausolée de Vladimir Lénine, en bois, a été érigé peu après sa mort en janvier 1924.

7. Reconstruction de la place Rouge sous Staline

Dans les années 30, la place Rouge fait peau neuve. En 1930, un nouveau mausolée de Lénine en granit a été construit, et des tribunes en pierre ont été construites à droite et à gauche.

La porte Iverski (à droite du Musée historique d’État) a été démolie et le monument à Minine et Pojarski a été transféré près de la cathédrale Saint-Basile.

Après la démolition de la porte, la place est devenue accessible aux engins lourds lors des défilés militaires.

8. Seconde Guerre mondiale

Le 7 novembre 1941, la place Rouge a accueilli le premier défilé militaire en temps de guerre.

Le 24 juin 1945, le premier défilé de la Victoire a eu lieu sur la place Rouge. Des banderoles nazies ont été jetées au sol par des soldats victorieux de l'Armée rouge.

9. Funérailles de Staline, 1953

Le cortège funèbre de Staline a traversé la place Rouge et le corps de Staline a été placé dans le mausolée à côté de Lénine.

Le mausolée porta les noms de Lénine et de Staline pendant plusieurs années, jusqu'en 1961, lorsque le corps de Staline fut enlevé et réinhumé près des murs du Kremlin.

10. La place Rouge dans les années 1960 et 1980

La place Rouge est restée le lieu de vastes défilés militaires et sportifs :

En temps normal, elle attirait des touristes de toute l'URSS.

11. Epoque post-soviétique

Après la chute de l’URSS en 1991, la place Rouge a accueilli des événements assez différents, notamment des concerts de Red Hot Chili Peppers (1994) et de Paul McCartney (2003).

Pourtant, les défilés militaires restent une caractéristique de la place Rouge.

La porte Iverski a été restaurée en 1995 sous sa forme originale.

