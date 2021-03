Un pas de plus vers l’augmentation de la durée du visa touristique pour la Russie

Russia Beyond

La Douma d’État, chambre basse du parlement russe, a adopté ce 17 mars en première lecture le projet de loi facilitant les règles d’obtention du visa touristique pour la Russie.

Actuellement, la durée du visa touristique habituel est d’un mois – à l’exception des États dont les citoyens peuvent bénéficier d’un visa d’une durée allant jusqu’à six mois sur le principe de réciprocité. Or, la nouvelle initiative vise à augmenter cette durée justement à six mois pour tout le monde.

L’une des forces motrices du projet est la volonté de stimuler davantage le développement du tourisme en Russie.

En outre, le projet de loi prévoit la simplification de la procédure même de l’obtention de ce visa. Il suffira de fournir une réservation dans l’un des hôtels répertoriés.

Les auteurs de l’initiative espèrent que la mise en place de ces mesures permettra d’augmenter le flux de touristes vers la Russie.

