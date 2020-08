En images: les plus beaux quais de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Quai de la Volga, Samara

Vitaly Timkiv/Sputnik Vitaly Timkiv/Sputnik

Le quai de Samara est officiellement considéré comme le plus long de Russie - près de 4,2 km ! Mais son caractère unique ne réside pas seulement dans sa taille. La promenade au bord de la Volga traverse tout le centre-ville et est généralement divisée en quatre parties, construites à des époques différents.

Egor Aleev/TASS Egor Aleev/TASS

Il y a une plage de sable confortable où vous pouvez prendre un bain soleil ou jouer au volley-ball, des pistes cyclables, des cafés d'été, des escaliers en cascade monumentaux, des espaces d’art conceptuel, des fontaines chantantes et des vues tout simplement magnifiques.

2. Quai de Bruges, Iochkar-Ola

Legion Media Legion Media

Un morceau d'Europe dans la province russe - c'est ce qu'écrivent les touristes qui ont visité cette ville. En fait, il existe de nombreuses répliques architecturales de monuments du monde ici, du Kremlin de Moscou à la place Saint-Marc de Venise. La rue centrale de la ville est construite avec des bâtiments de style flamand et porte le nom de la ville belge de Bruges. Ces édifices abritent divers ministères et organismes officiels, bien que de loin, il semble qu'il s'agisse d'anciens bâtiments résidentiels européens. Le quai est particulièrement beau baigné dans la lumière du soir.

3. Quai de Kazan, Toula

Legion Media Legion Media

Il y a trois ans, le dépotoir de ferraille d'une usine d'armes (au passage, la plus ancienne de Russie) se trouvait ici. Par la suite, un espace public moderne a vu le jour ici près de la rivière Oupa. Vous pouvez maintenant y voir le mur nord du Kremlin de Toula, vous promener dans le quartier des musées et vous détendre dans un amphithéâtre en bois surplombant l'eau.

4. Quai du lac Kaban, Kazan

Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0) Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0)

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018, de nombreuses promenades, rues et remblais ont été restaurés à Kazan. L'un de ces projets était le lac Kaban situé dans le centre-ville. Le résultat est frappant : sur le quai, il y a maintenant un espace pour le yoga en plein air, une aire de jeux aquatiques pour enfants avec un système d’écluses, plusieurs jetées, ainsi que des sentiers pour marcher à différents niveaux.

5. Quai à Almetievsk

Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0) Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0)

Cette ville du Tatarstan, où se trouve le siège de la société pétrolière Tatneft, est connue comme la « capitale cycliste de Russie » : un réseau de pistes cyclables, qui sont utilisées toute l'année, la traverse de part en part. Mais en plus, un grand nombre d'installations de détente pour tous les âges ont été construites ici. Jetez un œil au quai bordant le lac sans nom de la ville ! Une grande plage de sable avec une entrée en pente douce dans l'eau, des vérandas d'été, des terrains de jeux et même un mur d'escalade. Bien entendu, toutes les fêtes de la ville se déroulent sur ce quai, pour que vous puissiez profiter du concert sans même avoir à sortir de l'eau.

6. Quai Tsarévitch, Vladivostok

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

Ouvert en 2012, ce quai est devenu particulièrement populaire auprès des jeunes de Vladivostok. Il y a beaucoup d'espace pour le skateboard et le cyclisme, des objets d'art conceptuel comme un énorme échiquier et un « pont de l'amour » pour les amateurs de photos. Et une vue tout simplement imprenable sur les navires dans la baie de la Corne d'Or.

7. Quai de la rivière Kama, Perm

Legion Media Legion Media

Le quai de cette ancienne ville industrielle de l'Oural est orné de la phrase optimiste « Le bonheur n'est pas derrière les montagnes », inscription devant laquelle les habitants et les touristes aiment se prendre en photo.

Oleg Vorobyov Oleg Vorobyov

Sur le quai piétonnisé, on trouve une zone avec des objets d'art qui changent de temps en temps, des sentiers pédestres à différents niveaux et des kiosques confortables avec des colonnes. Le soir, de beaux éclairages et des spectacles son et lumière sont au rendez-vous.

8. Quai Onega, Petrozavodsk

Ilya Timin/Sputnik Ilya Timin/Sputnik

La capitale de la Carélie ne peut se vanter ni de domaines luxueux ni d'anciennes forteresses. L'attraction principale de cette ville est la nature nordique, et l'architecture locale ne fait que souligner sa beauté. Le large quai de Petrozavodsk est ponctué par des pêcheurs qui jettent des filets dans le lac, des objets d'art abstrait de différents pays, des blocs de granit carélien et des rochers. Il est tout simplement impossible de ne pas tomber amoureux des magnifiques couchers de soleil sur le lac Onega !

9. Quai du port Sevkabel, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Saint-Pétersbourg n'est pas seulement une ville de palais et de fontaines, mais aussi un port de premier plan. Et ces dernières années, d'anciens sites industriels ont été reconvertis en espaces publics branchés. Le port Sevkabel sur l'île Vassilievski est l'un des exemples les plus réussis. L'usine de câbles située sur les rives du golfe de Finlande est devenue un espace artistique où vous pouvez faire du vélo le long du quai (et du patin à glace en hiver), manger un burger artisanal et vous allonger sur des poufs moelleux avec vue sur l'eau.

10. Quai de Crimée, Moscou

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Il y a tellement de beaux quais à Moscou que l’on pourrait écrire un livre entier à ce sujet. Mais l'un des plus populaires parmi les Moscovites est peut-être le quai de Crimée, situé non loin du parc Gorki, avec lequel il partage une piste cyclable. Le parc Muzéon a été aménagé ici avec une rampe de skateboard, des fontaines, un espace pour les jeux de société et une galerie d'art. À ne rater sous aucun prétexte !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.