Une piste cyclable encerclera le centre historique de Moscou

Récemment rétréci au profit de trottoirs plus larges et bordés d’arbres, l’anneau des Jardins, cette « ceinture » routière du centre historique de Moscou, accueillera une piste cyclable sur tout son long, soit 15,6 km. Le projet en question a été annoncé sur la chaîne Telegram du Département des transports de la ville.

Comme le précise Maksim Liksoutov, adjoint au maire en charge des questions relatives aux transports, des feux rouges pour cyclistes y seront aménagés.

En outre, de nouvelles pistes verront le jour dans le Nord de la capitale.

Plus tôt, il a avait été annoncé que le projet d’une piste cyclable reliant le Mont des Moineaux (Sud-Ouest de Moscou) et VDNKh (Nord) avait été développé par le bureau d’architecture Strelka CA. Long de 25 km, cet « Itinéraire vert » est censé relier les plus grands parcs de la capitale et les clusters créatifs.

