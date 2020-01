Kremlin de Moscou: bien plus que la résidence officielle du président russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Grand palais du Kremlin

Il s'agit d’un complexe architectural situé à l'intérieur des murs du Kremlin qui comprend le palais proprement dit du début du XIXe siècle, le palais des Térems (la résidence des tsars au XVIIe siècle), le Palais à facettes (la salle qui accueillait cérémonies), l'Armurerie et le Fonds des diamants.

La place Ivanovskaïa du Kremlin. Le bâtiment du Sénat (à gauche) et la tour Spasskaïa (à droite) Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Le Grand Palais du Kremlin accueillait autrefois les couronnements des empereurs russes, et c'est aujourd'hui la résidence de cérémonie du président de la Fédération de Russie (sa résidence quotidienne est située dans le bâtiment appelé Sénat). Il n’est possible de pénétrer à l'intérieur de ce palais (ainsi que dans les palais à facettes et des Térems) qu’avec un groupe de touristes. (Voici comment).

Le Grand Palais du Kremlin et la tour Vodovzvodnaïa Natalia Seliverstova/Sputnik Natalia Seliverstova/Sputnik

L'Armurerie est le principal trésor de la Russie, et quiconque devrait le visiter au moins une fois dans sa vie ! On conserve ici est le célèbre chapeau de Vladimir Monomakh, décoré de grosses pierres précieuses. On y trouve également des trônes, des armes anciennes, des armures et des vêtements de cérémonie portés jadis par des monarques. Les billets sont disponibles sur le site officiel des musées du Kremlin. Ici, vous pouvez également découvrir la collection du Fonds des diamants constituée de bijoux et de pépites uniques. Notez qu'il nécessite un billet distinct, qui peut être acheté à la billetterie située dans le jardin Alexandrovski.

La Grande couronne impériale Mikhail Voskresensky/Sputnik Mikhail Voskresensky/Sputnik

2. Place des Cathédrales

Plusieurs anciennes églises orthodoxes d'époques différentes sont situées sur la place Sobornaïa (Place des Cathédrales), et le lieu mérite vraiment une visite.

Place des Cathédrales au Kremlin Vladimir Sergeev/Sputnik Vladimir Sergeev/Sputnik

On trouve ici la cathédrale de la Dormition du XVe siècle (le plus ancien bâtiment préservé de Moscou !), la majestueuse cathédrale de l'Archange-Saint-Michel (où reposent les tsars), la cathédrale de l'Annonciation (cathédrale de la cour des tsars), le Palais du patriarche (construites au XVIIe siècle sur ordre du patriarche Nikon qui voulait un palais « royal ») et l'église des Douze apôtres.

La cathédrale de l'Archange-Saint-Michel Fedor Chelnokov Fedor Chelnokov

La cathédrale de l'Annonciation Holger Zscheyge/Flickr

L'église des Douze apôtres Don-vip (CC BY-SA 4.0) Don-vip (CC BY-SA 4.0)

Maintenant, toutes ces églises sont des musées, et vous pouvez facilement y pénétrer pour admirer d'anciennes icônes orthodoxes, des photos et cartes du Kremlin de l’époque prérévolutionnaire, et plus encore.

Les expositions temporaires à l'intérieur du Kremlin ont généralement lieu dans la salle d'exposition du Palais du Patriarche et dans la salle d'exposition du Beffroi de l'Assomption.

Andrey Lyubimov/Moskva Agency Andrey Lyubimov/Moskva Agency

Ne manquez pas le cérémonial de la parade montée des gardes à pied et à cheval du Régiment présidentiel russe ! Il a lieu le samedi à midi, d’avril à octobre.

Les billets sont disponibles ici.

3. Roi des canons et Reine des cloches

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Avec le billet pour la place des Cathédrales, vous pouvez également admirer le Tsar Pouchka (Roi des canons) et la Tsar Kolokol (Reine des cloches). Les deux reliques situées sur la place Ivanovskaïa sont les plus grandes du genre. Le canon tsar du XVIe siècle pèse près de 40 tonnes ! Cependant, il n'a jamais tiré le moindre boulet. Les quatre obus situés devant lui sont également décoratifs.

Chromorange/Global Look Press Chromorange/Global Look Press

Non loin de là, sur un piédestal en pierre, se trouve la cloche fabriquée à Moscou au milieu du XVIIIe siècle. Son poids est de près de 202 tonnes, pour une hauteur de 6,14 mètres. Elle a été coulée dans un trou spécialement creusé sur cette place, mais à la fin des travaux, un terrible incendie s'est déclaré au Kremlin. Au cours de la lutte contre les flammes, le métal de la cloche s'est fissuré et une pièce de 11 tonnes s'est rompue. Le cloche a passé environ un siècle dans le sol, puis elle a été soulevée et érigée près du clocher d'Ivan le Grand.

4. Palais d'État du Kremlin

Sergey Pyatakov/Sputnik Sergey Pyatakov/Sputnik

Ne le confondez pas avec le Grand Palais du Kremlin ! Construit en 1961 pour les congrès du Parti communiste, c'est maintenant l'une des salles de concert les plus populaires de Moscou. On y organise des spectacles, des pièces de théâtre et la principale « Iolka » (fête du Nouvel an autour d’un sapin) pour les enfants. Et bien sûr, si vous voulez voir le Ballet du Kremlin, vous savez où le trouver!

Consultez les événements sur le site officiel du Palais d'État du Kremlin.

5. Arsenal

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Devant le palais du Kremlin se trouve un arsenal du début du XVIIIe siècle. Il a été modifié à plusieurs reprises, obtenant son apparence actuelle en 1828. En fait, c'est un entrepôt de trophées et d'armes militaires. Aujourd'hui, ces lieux hébergent la caserne du régiment présidentiel et des bureaux administratifs. Vous ne pourrez pas y pénétrer, mais le long de la façade du bâtiment, vous pourrez voir des fusils rapportés après la guerre contre Napoléon, ainsi que des canons russes des XVII-XVIIIe siècles.

6. Palais des Divertissements

Le palais Potechny (des Divertissements) du Kremlin est caché au-delà du mur ouest du Kremlin. Ce sont en fait les seules chambres résidentielles des boyards (nobles russes du milieu du XVIIe siècle) préservées en Russie. Aujourd'hui, c'est le quartier général des forces militaires du Kremlin, il n'est donc pas possible d'y pénétrer.

7. Jardin Taïnitski

Anastasia Komova (CC BY-SA 4.0) Anastasia Komova (CC BY-SA 4.0)

Ce parc très cosy est situé dans l’enceinte du Kremlin, près des quais de la rivière Moskova. Par temps chaud, vous pouvez flâner ici, admirer les fleurs et les arbres, et vous détendre au bord de la fontaine ornée d’un paon. Au fil des siècles, il a perdu de nombreux monuments et bâtiments. Désormais, ce jardin est inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

8. Sénat

Ce palais a été construit en 1776-1787 en tant que bâtiment du Sénat. À l'époque soviétique, le gouvernement était situé ici, et c'est aujourd'hui la « résidence de travail » du président russe.

Le bureau du président de la Russie au Palais du Sénat Kremlin.ru Kremlin.ru

L'intérieur du bâtiment a été reconstruit plusieurs fois, et pour l'instant, seules les salles ronde et ovale ont conservé leur aspect historique. La résidence présidentielle comprend les bureaux du chef de l’État et de ses assistants, une bibliothèque présidentielle et des salles de réunions. Vous ne pouvez y entrer que sur invitation officielle.

