Saint-Pétersbourg inaugure son centre de délivrance des Fan ID pour l’Euro 2020

Au sein du centre commercial Passaj, sur la perspective Nevski, a hier ouvert ses portes le centre de délivrance des fameux « passeports de supporter », plus connus sous le nom de Fan ID, en prévision de la tenue dans la ville de quatre matchs du Championnat d’Europe de football, rapporte la presse.

Les premiers visiteurs se sont ainsi vu remettre en main propre ce précieux sésame nominatif, recevable suite à l’achat d’un billet pour l’une des rencontres sportives prévues à Saint-Pétersbourg.

Gratuit et indispensable pour rentrer dans le stade, le Fan ID permettra également aux supporters étrangers de franchir la frontière russe sans visa, une pratique qui avait d’ores et déjà fait ses preuves lors de la Coupe du Monde 2018, hébergée par le pays. Les détenteurs auront ainsi la liberté d’entrer sur le territoire fédéral entre le 30 mai et le 3 juillet, et de le quitter entre le 30 mai et le 13 juillet.

À noter que pour ceux n’ayant pas la possibilité de se rendre à ce nouveau centre, il est également possible d’effectuer la démarche d’obtention sur Internet, en cliquant sur ce lien.

Pour rappel, l’Euro 2020 se déroulera du 12 juin au 12 juillet prochains. Trois matchs de groupes et l’un des quarts de finale seront disputés dans la cité des tsars.

