Finale de la Champions League 2021 à Saint-Pétersbourg: la Russie réagit à l’annonce

Le stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, d’une capacité de 68 000 spectateurs, sera le théâtre de la finale de la Ligue des champions en 2021 a annoncé hier l’UEFA à l’issue de la réunion de son comité exécutif. Suite à cette nouvelle, les réactions ne se sont pas fait attendre dans la nation d’Igor Akinfeev et d’Andreï Archavine.

« Saint-Pétersbourg est une ville belle et chaleureuse, dans laquelle on aime et on estime les touristes. Je suis certain que cette finale de la Ligue des champions sera la meilleure de l’histoire et que tant les supporters que les locaux s’en souviendront », a par exemple déclaré Alexandre Dioukov, président de la Fédération russe de Football, cité par la presse.

Si la prochaine finale se jouera à Istanbul le 30 mai prochain, la Russie a en réalité d’ores et déjà accueilli un tel événement, en 2008, lorsque Manchester United avait vaincu Chelsea à Moscou. Reuters Reuters

« Pour notre ville, c’est bien entendu une bonne chose. Nous avons le plus remarquable des stades, les meilleurs spectateurs, notre ville a une grande expérience dans la conduite de matchs de niveaux divers », a de son côté assuré l’acteur Mikhaïl Boïarski à la rédaction du Bulletin de Saint-Pétersbourg.

Le stade Krestovski, aussi appelé Gazprom Arena, du nom de son constructeur, le géant producteur énergétique russe, a été bâti en 2017 et héberge à présent le célèbre club local du Zénith. Andrew Shiva CC BY-SA 4.0 Andrew Shiva CC BY-SA 4.0

« Il n’y aucun doute quant au fait que la finale de la Ligue des champions en Russie atteindra des sommets. Nous avons réellement un très bon stade, qui a déjà accueilli les matchs de la Coupe du Monde en 2018, tandis qu’avant la Champions League s’y tiendront des matchs de l’Euro 2020 », a également tenu à rappeler Alekseï Sorokine, directeur de l’organisation en charge de ce dernier événement, dont les propos ont été relayés par RIA Novosti.

Я ждал этого, мощно! Питер как никто заслужил! Всех поздравляю! #ЛигаЧемпионов 🇷🇺⚽ https://t.co/FIAX037erf — Sergey Chapaev (@schapaev) September 24, 2019

Les internautes n’ont, eux non plus, pas caché leur joie, à l’instar de Sergueï Tchapaïev, s’exclamant : « J’ai attendu ça longtemps, puissamment ! Saint-Pet’ le mérite plus que tous ! Je félicite tout le monde ! ».

« C’est vraiment de la BOMBE ! », a quant à lui partagé l’utilisateur de Twitter Artseid.

