Karabach: le lieu le plus pollué de l’Oural exposé en images par un internaute russe

Karabach (955 kilomètres au sud-est de Moscou) est une ville industrielle de la région de Tcheliabinsk, dans le Sud de l’Oural. Depuis 1901, une usine de cuivre empoisonne la cité et ses environs, forçant de nombreux locaux à quitter la cité. Toutefois, ce lieu mortifère attire toujours les amateurs de tourisme extrême. Jetez donc un coup d'œil à ces photos effrayantes publiées par le blogueur russe @ktvsiy sur Twitter !

Один лайк — один твит с фотографиями самого адского места в России, где я был.



360-градусная панорама по ссылке: https://t.co/KEVfClJb6Opic.twitter.com/LtvewMiFlt — Мурбанистика (@ktvsiy) July 30, 2019

L’usine émet du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, provoquant de régulières pluies acides aux alentours.

Завод выбрасывает в атмосферу сернистый ангидрид. При концентрации 0,04-0,5 мг/м3 в течение нескольких минут он создаёт угрозу для жизни.



Завод выбрасывает в атмосферу 120 тысяч тонн сернистого ангидрида в год. Это более 10 тонн на одного жителя. pic.twitter.com/qyBGQTbM3k — Мурбанистика (@ktvsiy) July 30, 2019

Karabach est entourée de montagnes arides et dénudées ainsi que de terres mortes et brûlées, écrit le blogueur.

Из-за кислотных дождей Карабаш окружён лысыми горами и мёртвой выжженой землёй. pic.twitter.com/ttaI0ATUqf — Мурбанистика (@ktvsiy) July 30, 2019

« Je note aussi qu'à Karabach, il est très difficile de respirer. Au bout d'une demi-heure, votre nez et votre gorge se remplissent d'un goût chimique âcre ».

Настоящие ‘приключения’ начинаются дальше, потому что мне показалось скучным спускаться с Лысой горы той же дорогой, и я решил пойти по пересечённой местности через горы напрямую к хвостохранилищу завода. pic.twitter.com/9u9HEK2oWH — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« L'espérance de vie moyenne à Karabach est de 38 ans. Les résidents souffrent de maladies chroniques des poumons et de la peau, ainsi que du cancer ».

Средняя продолжительность жизни в Карабаше — 38 лет. Жители страдают от хронических заболеваний лёгких, кожи и онкологии.



Как решить эту проблему? На одной из лысых гор разместили 12-метровый поклонный крест и обращение к богу. pic.twitter.com/0kXjdDbFkb — Мурбанистика (@ktvsiy) July 30, 2019

« Le plateau entre la montagne et l’usine est parsemé de lits de rivières orange et asséchés. Ils peuvent avoir un dénivelé de 2 à 3 mètres, donc vous ne pourrez pas simplement sauter et grimper ».

На фото плохо видно, но плато между горой и заводом испещрено высохшими руслами оранжевых рек (загуглите, там впечатляюще). Перепады высот там могут быть и два, и три метра — не перепрыгнешь и не перелезешь.



По этим руслам я и спускался вниз. pic.twitter.com/Uv4czHiryC — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« Malheureusement, je ne suis pas venu à Karabach pendant la plus belle saison, les rivières orange se sont asséchées. Mais les vrais paysages martiens sont toujours là : on pourrait tourner un film ».

К сожалению, я приехал в Карабаш не в самый красивый сезон — оранжевые реки высохли, облачности не было.



Но зато были настоящие марсианские пейзажи: хоть кино снимай. pic.twitter.com/I7VhU0lje6 — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« Sur cette photo, ce n'est pas un immense lac de borchtch [soupe traditionnelle russe à la betterave], mais le réservoir de stockage de l'usine Karabachmed. Tous les déchets toxiques de la production y sont rassemblés ».

Так вот. На фотографии в стартовом твите не огромное озеро борща, а хвостохранилище обогатительной фабрики Карабашмеди.



В двух словах: туда складируются все ядовитые токсичные отходы производства.



Вот панорама поближе: https://t.co/HwUO3IdtGypic.twitter.com/RjrzWt7qFn — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« C'est dommage que les photos ne puissent pas avoir d’odeur ».

« La concentration de plomb à Karabach dépasse le maximum autorisé de 156 fois. Dans l'eau potable, la concentration de formaldéhyde et de métaux lourds dépasse le maximum de 15 fois ».

Жаль, что фото не способно передать вонь. pic.twitter.com/kDrzIpKRRP — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« La zone sanitaire est d'environ 1 kilomètre autour de l'usine. Je ne peux pas dire que c'est inhabité, mais voici à quoi ressemblent la plupart des bâtiments ».

Санитарная зона вокруг завода — 1 километр.

Не скажу, что она точно необитаема, но мне не удалось найти ни одного человека в округе.



Многие здания снесены, а большая часть оставшихся выглядит вот так: pic.twitter.com/OvPDDIk52M — Мурбанистика (@ktvsiy) July 31, 2019

« Vous pouvez vérifier la densité du smog et la distance entre l'usine et la rue sur cette photo ».

Оценить плотность смога и расстояние от улицы до завода можно по этой фотографии.



Баня, кстати, выглядит действующей: на окнах решётки, замок закрыт, над входом видеонаблюдение pic.twitter.com/YAmUM9wlgd — Мурбанистика (@ktvsiy) August 1, 2019

