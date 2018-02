Un ancien pilier de la vie slave: comment boire l'«eau crue» de Russie

Les anciens Slaves n'avaient pas le plaisir de boire de l'eau embouteillée comme Perrier ou Vittel, mais considéraient toujours l'eau comme un « pilier » de la terre, l'appelant « la Tsarine ».

Dans le folklore, on croyait que c'était une source inépuisable de vie. Après la diffusion de la religion orthodoxe en Russie, les gens croyaient encore au pouvoir de guérison des sources naturelles.

En effet, certaines sources naturelles d'eau enrichies en sels et minéraux ont des effets bénéfiques sur la santé. Mais quels types d'eau « crue » pouvez-vous boire en toute sécurité ?

1. Eau de source

Il existe une idée populaire selon laquelle l'eau « crue » est la plus bénéfique pour le corps, tandis que tout traitement neutralise ses nutriments. Mais boire de l'eau crue directement n'est pas la meilleure idée. Si vous consommez de l'eau d'un lac ou d'une rivière, vous risquez d'attraper des maladies, car leur pureté ne peut être garantie.

Vous ne devez boire que de l'eau crue provenant de sources vérifiées. La majorité de l'eau de source se trouve à une profondeur relativement faible, de sorte qu'elle peut être facilement contaminée par des produits chimiques industriels et des polluants.

Dans de nombreuses villes du sud de la Russie, il existe des salles de pompage spéciales (buvettes) avec de l'eau non traitée potable et propre. Ces sources sont régulièrement vérifiées par des experts pour leur teneur en bactéries et en virus. Néanmoins, il est toujours conseillé de faire bouillir cette eau ou de la filtrer avant de l'avaler. La durée de conservation de l'eau de source à la maison n'est que de quelques jours.

Dans la médecine traditionnelle russe, il existe une recette populaire appelée « eau au miel » (1 cuillère à café de miel pour 1 tasse d'eau non traitée). On estime que cette boisson renforce le système immunitaire.

2. Sources artésiennes

L'eau artésienne coule sous terre à une profondeur de 100 à 1000 mètres. En règle générale, l'eau artésienne a tendance à être propre, car elle ne comprend pas de pluie, ce qui évite la pollution. L'eau artésienne vous donne un regain d'énergie pour toute la journée grâce à sa riche teneur en minéraux.

En Russie, un certain nombre de marques d'eau en bouteille sont produites à partir de sources artésiennes. En outre, certains Russes forent des puits artésiens personnels à côté de leurs datchas. Malgré la pureté générale de cette eau, de nombreux experts recommandent toujours de la filtrer au préalable.

3. Eau dégelée

L'eau dégelée est reconnue pour ses propriétés curatives et est recommandée pour le traitement de diverses maladies. La vérité est que le gel et le dégel de l'eau est une méthode de purification vraiment efficace. Avez-vous déjà vu comment l'eau gèle ? D'abord, de la glace transparente apparaît sur les bords. L'eau avec des impuretés prend plus de temps à geler, donc la glace « sale » se rassemble au milieu. L'eau pure apparaît en premier lors du dégel - seule cette eau dégelée doit être utilisée pour étancher sa soif.

À l'époque soviétique, les scientifiques étudiaient les propriétés de l'eau dégelée et attiraient l'attention sur le fait qu'une personne qui boit un ou deux verres de cette eau chaque jour est plus susceptible d'avoir une fréquence cardiaque normale, une bonne composition sanguine et un métabolisme régulier. Ils l'ont également recommandée comme traitement pour les personnes en surpoids. De plus, l'utiliser en lavant la peau était également encouragé. Il n'est peut-être pas étonnant qu'aucune recherche médicale sérieuse ne soit venue étayer cette thèse. En passant, l'eau décongelée perd ses propriétés lorsqu'elle est chauffée au-dessus de 37°C.

4. Sources minérales

Il y a deux grandes sources minérales en Russie : dans le Caucase et sur le territoire de Transbaïkalie, avec de nombreuses stations de cure aux alentours. Ici, les gens boivent non seulement de l'eau provenant de salles de pompage spécialement équipées, mais les utilisent aussi pour traiter diverses maladies : neurologiques, cardiovasculaires, maladies de la peau, troubles du métabolisme, etc.

Avez-vous déjà essayé l'une de ces marques populaires d'eau minérale russe : Essentuki, Narzan ou Nagutskaya ?

L'eau minérale contient une grande quantité de sels et de minéraux, mais il est recommandé de ne pas trop en boire pour ne pas perturber l'équilibre naturel du sel.

