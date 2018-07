Obsédant: des lieux abandonnés de Russie photographiés depuis un drone

Imaginez combien de temps, d'énergie et d'efforts ont été nécessaires à la conception de ces sites étonnants qui ont été laissés à la merci des éléments...

Le projet Kosmaj (du nom de la montagne Kosmaj, en Serbie) est une page Instagram mettant en évidence les endroits les plus bizarres et frappants du pays. Elle a été créée en septembre 2017 par les voyageurs Alexander Sukharev @13_pilot et Anastasia Ryakovskaya @nakifaria.

« L'idée de créer ce projet est venue après avoir visité les pays des Balkans, où nous avons été inspirés par les monuments abandonnés de la Yougoslavie, a déclaré Anastasia. Nous étions surtout impressionnés par le monument Kosmaj près de Belgrade, en l'honneur duquel nous avons nommé notre projet et créé le logo de notre page ».

Alexander et Anastasia sont toujours à la recherche de photos intéressantes et fraîches avec l'aide de leurs deux amis de Alexei @tommykaira et Pavel @pavelog« Nous essayons de regarder les choses familières d'un point de vue complètement différent ». Anastasia a déclaré : « Notre devise est : +Il n'y a pas de lieux introuvables - juste des personnes qui ne savent pas comment chercher+ ».

Le vaisseau fantôme de Korsakov, île de Sakhaline

Phare nucléaire abandonné d'Aniva, île de Sakhaline

Navires abandonnés ! Territoire du Primorié

Symbole religieux ? Région de Tver

Hélicoptères Mi-2 hors service

Usine abandonnée dans la région de Kalouga

Camouflage. Près du musée de l'armée de l'air de Monino

Coincés dans la glace. Navires à Kronstadt, région de Léningrad

Le réservoir de Krasnodar est souvent appelé la mer du Kouban

Des débris de véhicules dans la région de Moscou

Oiseau blanc, région de Moscou

Les navires perdus de Teriberka, région de Mourmansk

Le cimetière de l'aviation à Monino, région de Moscou

Ancienne église du XIXe siècle dans la région de Lipetsk

Église en bois dans la région de Tver

Armes hors d'usage. Chars retirés dur service dans la région de Moscou

District de Koptevo, Moscou

L'un des temples les plus anciens de Russie, Karatchaïevo-Tcherkessie

Le deuxième plus grand monument de la Russie à Lénine, Doubna, région de Moscou

Hôpital abandonné à Moscou

