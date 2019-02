Six des plus sublimes gares ferroviaires de Russie en images

Palais féériques, édifices des plus modernes ou bâtiments monumentaux communistes, les villes russes comptent une multitude de sublimes gares ferroviaires vous invitant au voyage.

Vladivostok

Legion Media Legion Media

Les aventuriers les plus courageux parvenant à effectuer un trajet d’une semaine en Transsibérien ont pour terminus la magnifique gare de Vladivostok. Construite en 1893, elle a été stylisée afin de ressembler à un palais du XVIIe siècle et est considérée comme l’un des plus beaux édifices de l’Extrême-Orient russe.

Samara

Legion Media Legion Media

La gare de Samara peut aisément être confondue avec un centre d’affaires contemporain. De 101 mètres de haut, elle s’impose en réalité comme la plus haute gare d’Europe ! En attendant leur train, les passagers peuvent se relaxer dans le hall entièrement vitré et doté d’une fontaine ou grimper jusqu’à la plateforme d’observation du 17ème étage afin de profiter d’un fabuleux panorama sur la ville.

Sotchi

Legion Media Legion Media

Inaugurée en 1952, la gare de Sotchi est l’une des plus grandes non seulement dans le Sud de la Russie, mais sur l’ensemble du pourtour de la mer Noire. Elle a été conçue dans le style de l’architecture communiste et est rapidement devenue un lieu de tournage prisé par les réalisateurs soviétiques.

Krasnoïarsk

Legion Media Legion Media

En se tenant sur la place en face de la gare sibérienne de Krasnoïarsk, les touristes pourraient être surpris d’apercevoir une stèle de 16 mètres de haut surmontée d’un étrange lion brandissant une pelle. Il s’agit en réalité du symbole héraldique officiel de la cité.

Volgograd

Legion Media Legion Media

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’ancien bâtiment de cette gare a quasi entièrement été détruit. Au début des années 1950, celui-ci a donc été érigé et décoré d’imposantes représentations colorées consacrées aux événements de ce conflit ainsi qu’à la guerre civile ayant suivi la révolution.

En 2013, la gare de Volgograd a par ailleurs été frappée par un acte terroriste. En effet, peu avant les célébrations du Nouvel an, le 29 décembre, un attentat suicide à la bombe a causé la mort de 18 personnes.

Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Bâtie en 1837, la gare de Vitebsk, à Saint-Pétersbourg, est la plus ancienne non seulement de la capitale impériale, mais du pays tout entier. Le bâtiment que nous y voyons aujourd’hui a toutefois été construit en 1904 dans le style Art Nouveau.

Cette gare est elle aussi appréciée des cinéastes puisque plus de 150 films russes ou soviétiques y ont été tournés.

