Art&beauté souterraine: le métro de Saint-Pétersbourg ouvre son propre compte Instagram

Le métropolitain de Saint-Pétersbourg a créé son propre compte Instagram le 1er mars afin de présenter au monde entier l’atmosphère et l’art uniques de ses souterrains. Au-delà des photographies et vidéos, les locaux verront leurs propres stories y être publiées. Des musiciens, acteurs, écrivains, artistes et sportifs célèbres prennent en outre part au projet. Installez-vous donc confortablement et appréciez la beauté du plus profond métro au monde.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Le ballet russe est puissance, grâce, précision, rapidité et magnificence. Que pensez-vous de ces ballerines au milieu des massives colonnes de marbre de la station Kirovski Zavod ?

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Iana Possadskaïa, une bloggeuse mode de Saint-Pétersbourg, aime se plonger dans l’œuvre d’Anton Tchekhov lors de ses déplacements en métro. Ici, elle relit La Dame au petit chien.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Un trio incroyable à la station Boukharestskaïa. Des musiciens donnent régulièrement des concerts sous terre. De plus, cette station est l’une des plus splendides de la capitale du Nord. Si vous observez attentivement l’un de ses murs, vous apercevrez en outre une petite mosaïque d’oiseau, symbole d’amour et de bienveillance.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

La station Baltiïskaïa doit son nom à la gare voisine. Son hall est orné de portraits des amiraux Fiodor Ouchakov, Mikhaïl Lazarev et Pavel Nakhimov. Ses murs et piliers sont décorés de marbre gris et bleu, rappelant les eaux de la Baltique (en référence au nom des lieux).

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Valeria Sokolova est une bloggeuse voyage, elle aborde notamment le thème des transports et considère que le métro de Saint-Pétersbourg est le plus beau au monde. Sa station favorite est Maïakovskaïa.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Les stations du métropolitain de la deuxième ville de Russie sont de véritables chefs-d’œuvre. Visitez donc la station Narvskaïa pour le constater de vos propres yeux !

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Un jour, Valerius, célèbre artiste de Saint-Pétersbourg, a aperçu une femme rousse dans le métro et en est tombé amoureux. Même si rien de romantique n’a découlé de cette rencontre, il lui a dédié des dizaines d’œuvres, réalisant ainsi de magnifiques portraits.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Le groupe de danse The House of Bonchinche est prêt à se produire n’importe où. L’inspiration vient à ses membres même sous terre. Ne soyez donc pas surpris si vous les apercevez effectuer une chorégraphie durant leur trajet en métro.

Métro de Saint-Pétersbourg Métro de Saint-Pétersbourg

Les solistes du théâtre Mikhaïlovski semblent apprécier la station Avtovo. Le décor y est consacré à la Défense de Leningrad.

Quelles sont les plus belles stations de métro de Russie ? Nous avons interrogé les habitants de différentes villes du pays pour qu’ils nous fassent part de leurs préférences.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.