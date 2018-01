Cinq comptes Instagram qui vous feront adorer Saint-Pétersbourg

@hermitage_museum En 2016, l’Ermitage de Saint-Pétersbourg a été sacré meilleur musée d’Europe et troisième du monde, selon le site international de voyages TripAdvisor. Le compte Instagram de cet établissement est créé pour vous faire adorer les joyaux de l’art russe. Vous y trouverez des halls magnifiquement décorés, une multitude de statues en marbre absolument pittoresques, des visiteurs enthousiastes contemplant des chefs-d'œuvre et les chats locaux – le symbole vivant du célèbre musée.

Le compte @mskpit vous fera découvrir les aspects intéressants les deux capitales que sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Ses créateurs vous feront visiter des bâtiments superbes et des palais pittoresques. Ils vous guideront à travers des places désertes pour vous faire assister à des couchers de soleil inoubliables. Bientôt, vous ne saurez plus distinguer Moscou de Saint-Pétersbourg et tomberez amoureux des deux villes.

@petrosphotos Chaque ville a son propre artiste. Ainsi, New York est la ville de Woody Allen et Dublin est fière de compter parmi ses ressortissants James Joyce. Quant à la capitale du Nord de la Russie, elle a Alexandre Petrosyan. Depuis qu’en 2000 il a choisi le métier de photographe, il n’a cessé d’immortaliser dans ses clichés sa ville bien aimée.

@yyamalovaa Mais qu’est-ce donc que Saint-Pétersbourg ? C’est la capitale de la Russie impériale avec son architecture classique, ses grands boulevards, ses parcs et ses canaux. Dédié à toutes ces composantes de la ville, ce compte Instagram chante la beauté de chaque ruelle et de chaque coin de cette ville majestueuse.

Comme le chante le groupe Leningrad : « Piter [Saint-Pétersbourg, ndlr], c’est pour boire ». Et c’est plus que vrai ! La ville est connue pour son grand nombre de bars, de cocktails spéciaux et de soirées. Le compte @betweenthebars_spb est tenu par un artiste qui dédie ses dessins à ces endroits et à leurs visiteurs.

