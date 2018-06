Trois aventures d'une journée à réaliser dans les environs de Sotchi

Lac Ritsa (94 km de l'aéroport international de Sotchi)

Un voyage d'une journée dans l'Abkhazie voisine est un must pour tous ceux qui séjournent à Sotchi pour quelques jours au moins. Le voyage ajoutera non seulement un pays de plus à la liste des endroits que vous aurez visités, mais garantira également de nouvelles émotions.

Getty Images Getty Images

Ceux qui ont déjà visité le pays recommandent d'opter pour le lac Ritsa si vous n'avez qu'une seule journée à consacrer hors de Sotchi. Deux souvenirs communs pour tous les visiteurs sont la nature immaculée et magnifique du lac et la route montagneuse plutôt impressionnante y menant. Ce dernier est une attraction à part entière.

« La route dans les montagnes est terrible, très étroite et les conducteurs roulent sans respecter les règles du bon sens le plus élémentaire. Mais la beauté autour vaut toute cette souffrance! », a écrit Anna F. sur TripAdvisor.

En effet, les voyageurs mentionnent souvent la route du lac Ritsa comme un prélude infusé d'adrénaline.

Il est possible de s'y rendre en bus avec d'autres touristes - appelez une réceptionniste à votre hôtel, car ils gèrent souvent ce genre d'excursions. Il est plus cher et plus confortable d'embaucher un chauffeur local. Cependant, votre choix relève de votre responsabilité et le montant doit être dûment négocié.

Nouvelle grotte d'Athos (128 km du centre de Sotchi)

C'est une merveille naturelle au sens le plus pur de ce mot. La nouvelle grotte d'Athos est un beau complexe de couloirs souterrains et de passages si massifs qu'il faut prendre un train pour y entrer.

Pour un modique prix d'entrée de 500 roubles (7 euros environ), les touristes montent dans le train qui les emmène dans la grotte et font le tour de six des neuf salles souterraines.

Legion Media Legion Media

« Nous sommes entrés dans la grotte à bord d'un train (!) Et avons parcouru six des neuf grottes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un guide met des compositions musicales qui donnent l'impression qu'une sorte de pèlerinage fou ou de sacrifice massif est sur le point d'avoir lieu », écrit une internaute très impressionnée appelée Victoria_Fi sur TripAdvisor.

Si vous avez réussi à atteindre la grotte, vous pouvez également prendre le temps d'admirer le magnifique monastère du Nouvel Athos fondé en 1875. Les deux sites sont situés à proximité.

Legion Media Legion Media

Le meilleur moyen d'y arriver est de prendre un chauffeur local à Sotchi qui vous aidera à traverser la frontière vers l'Abkhazie voisine et se chargera de la navigation. Le montant doit, comme toujours, être négocié avant le début du voyage.

Bosquet d'ifs et de buis (20 km du centre de Sotchi)

C'est un paradis vierge pile à mi-chemin entre Adler et Sotchi. L'air pur se transforme la marche en un exercice de méditation le long d'étroits sentiers de montagne: les canyons et les criques de montagne ne font qu'encourager la relaxation et l'immersion en profondeur dans la riche campagne de Sotchi.

Legion Media Legion Media

Le chemin le plus long fait cinq kilomètres et il faut de la préparation et une bonne condition physique pour le traverser car le chemin est parsemé de montées et de pentes raides. L'emplacement, néanmoins, est accessible aux parents avec de petits enfants - il suffit de s'abstenir de réaliser tout le chemin.

« C'est comme si tu étais dans un monde merveilleux! Belle forêt, mousses, fougères, et quelle superbe rivière. C'est un must pour tous ceux qui apprécient la nature », a écrit Olga de Moscou sur TripAdvisor.

Il ne faut que 30 minutes pour y arriver du centre de Sotchi et il n'est pas nécessaire de traverser la frontière.

