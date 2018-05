Joindre l'utile à l'agréable: six bons plans pour faire du volontariat en Russie

Lac le plus profond et plus grand réservoir d’eau douce du monde, le Baïkal attire de nombreux visiteurs chaque année. Il existe une opportunité non seulement de le voir de ses propres yeux, mais aussi de contribuer à le préserver. Des bénévoles sont invités chaque année pour aider à entretenir et à améliorer les itinéraires écotouristiques qui orientent les visiteurs le long d’itinéraires aménagés, contribuant ainsi à protéger les écosystèmes locaux, à réduire les risques d'incendie et à regrouper les déchets dans des lieux aménagés pour faciliter leur élimination. Outre le travail quotidien sur la construction et l'amélioration des sentiers, la vie dans les tentes et les repas préparés sur un feu de camp, les volontaires ont également le temps de faire des randonnées et de partir en excursion dans les musées et sites locaux. Chaque équipe a un traducteur, donc ne vous inquiétez pas si votre russe n'est pas parfait.

Dates et durée : 2 semaines, de juillet à août

Coût : 20 000-25 000 roubles (270-350 euros), plus les frais de voyage pour Irkoutsk ou Oulan-Oude

La réserve naturelle de Petchoro-Ilitchski est située dans la République des Komis en Russie et constitue un site de l’UNESCO sous la désignation « Forêts vierges de Komi ». Il y a beaucoup de possibilités de bénévolat ici, y compris aider une ferme d'orignaux locale qui vise à domestiquer ces animaux désormais rares, surtout dans la partie européenne du pays. Les volontaires regroupés en équipes de 5 à 6 personnes peuvent avoir l'opportunité de rencontrer ces animaux merveilleux tout en faisant un travail de nettoyage et en préparant le fourrage pour les bêtes. L’hébergement et les excursions autour de la réserve sont fournis.

Dates et durée : 10-15 jours, d'avril à septembre

Coût : gratuit, à l'exclusion des frais de voyage et de nourriture

La réserve de Kronotski, dans le Kamtchatka, est l'une des réserves naturelles les plus anciennes et les plus importantes du pays. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de « Volcans du Kamtchatka ». Les volontaires œuvrent habituellement dans les domaines de la protection environnementale, de la recherche et de l’éducation écologique. Les tâches consistent habituellement à défricher des sentiers de randonnée et à contribuer à la construction de centres d'accueil, de postes de garde et de plateformes d'observation. Une chose est sûre : vous verrez l'un des plus beaux endroits de Russie !

Dates et durée : au moins 2 semaines, de juillet à septembre

Coût : gratuit, à l’exception du voyage au Kamtchatka

Vous avez toujours voulu vous essayer à l'archéologie ? Rejoignez une expédition archéologique en Crimée à la découverte des objets de l'ancienne nécropole de Kiz-Aoul, apprenez l'histoire du lieu à travers des conférences données par d'éminents scientifiques russes et explorez le patrimoine criméen. Tout le monde est le bienvenu, aucune expérience ou connaissance du russe n'étant nécessaire. Soyez juste prêt pour de l'activité physique et la vie rudimentaire du camp. Les organisateurs disent que vous passerez plus de temps à vous reposer qu’à travailler, donc ne vous inquiétez pas trop!

Dates et durée : 1er juillet au 1er août 2018

Coût : frais de participation 550 roubles (7 euros) pour les nouveaux arrivants, n'inclut pas les frais de voyage ou les excursions

Kitej et Orion sont des communautés de la région de Kalouga en Russie (non loin de Moscou) qui consacrent leur vie à aider les enfants orphelins ou ayant souffert. Le bénévolat ici peut être exigeant à certains moments, mais offre également une excellente occasion de contribuer à la vie de ces communautés uniques en les aidant comme vous le pouvez : du travail à domicile à l'enseignement de l'anglais. Pendant votre temps libre, vous aurez l'occasion de profiter de la vie dans la campagne russe, de travailler avec les animaux à la ferme, de ramasser des baies et des champignons dans la forêt et de nager dans le lac.

Dates et durée : 2-3 mois, toute l'année

Coût : pour les coûts suivez ce lien.

L'île de Valaam, dans la république russe de Carélie, abrite un ancien monastère orthodoxe qui remonte au début du Xe siècle. Chaque année, les moines accueillent entre 500 et 700 volontaires, hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, prêts à aider au travail agricole du monastère, par exemple en préparant des champs pour l'ensemencement, la fenaison et la récolte des légumes.

Il n'est pas nécessaire pour les volontaires d'être orthodoxe, mais vous devrez respecter les règles locales (comme porter des vêtements appropriés), partager les dortoirs et suivre un horaire quotidien. En retour, vous aurez l'occasion de voir cet endroit unique dans le nord de la Russie, d’en apprendre davantage sur son histoire et de rencontrer toutes sortes de gens, y compris les moines eux-mêmes. Ces derniers seront heureux de vous aider à comprendre votre chemin de vie et de partager leurs leçons spirituelles.

Dates et durée : 16-22 jours, de mai à octobre

Coût : gratuit, à l'exclusion des frais de voyage pour la ville de Priozersk

Il existe beaucoup d'autres occasions de profiter de votre été en Russie. Si le bénévolat ne figure pas sur votre liste cette année, consultez ces événements passionnants (des festivals aux événements sportifs) ou envisagez d'améliorer vos compétences en langue russe dans l'une de ces merveilleuses écoles d'été.

