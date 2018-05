Les meilleures écoles d’été russes pour perfectionner votre maîtrise de la langue de Pouchkine

Vous souhaitez profiter des vacances estivales pour améliorer votre maîtrise de la langue de Pouchkine ? Le meilleur moyen de le faire est évidemment de vous rendre directement en Russie. Mais sachez qu’il vous est en plus possible d’assister aux cours dispensés par divers établissements locaux. Les inscriptions sont encore ouvertes, alors ne ratez pas cette occasion.

1. École des hautes études en sciences économiques (EHESE), Moscou

Des cours intensifs de langue sont proposés l’été par l’EHESE, dans le cadre d’un programme de huit semaines pour les étudiants ayant un niveau intermédiaire ou avancé en russe. Cela inclut 160 heures académiques (20 par semaine), où vous serez amené à débattre de vidéos, à lire, à étudier la phonétique et l’intonation, ainsi qu’à suivre des cours de « russe à travers la politique » et de « russe dans les médias économiques ».

Coût : 3 200 dollars (environ 2 730 euros) pour huit semaines (incluant les frais de scolarité, le logement, l’aide d’un tuteur et l’aide pour le visa)

Dates : du 11 juin au 8 août

Date limite d’inscription : non spécifiée

Lire aussi : Prononciation barbare: ces mots russes à rallonge qui vous donneront mal à la tête

Ce programme est également destiné aux étrangers désirant améliorer leurs compétences linguistiques en un temps record. Cette formation intensive de 72 heures académiques comprend des cours avec des Russes de langue maternelle, des leçons sur la phonétique, la grammaire, le vocabulaire ainsi que des cours magistraux sur la culture et l’histoire russes ainsi que les principaux sites touristiques de Moscou.

Coût : 562 dollars (480 euros) pour 15 jours

Dates : du 1er au 15 juillet

Date limite d’inscription : non spécifiée

Il existe quatre cours de russe, de différentes spécialisations, disponibles dans cet établissement. Il vous est ainsi possible de choisir Langue, histoire et littérature russes, Langue, littérature et culture des affaires russes, Langue, politique et art russes et enfin Langue russe de la communication d’affaires. Ces formations ont toutes des dates et des coûts qui leur sont propres, assurez-vous donc de sélectionner celle correspondant le mieux à vos intérêts.

Lire aussi : Trois chocs culturels que vivent les étudiants étrangers en Russie

Coût : de 430 à 710 dollars (environ 370 - 600 euros), en fonction du cours choisi et de la durée (incluant les frais de scolarité, des activités culturelles, des excursions, les supports d’études, l’invitation pour le visa et la lettre d’assurance).

Dates et date limite d’inscription : cela dépend du programme sélectionné, de juillet à mi-septembre.

Cet établissement de la capitale du Nord propose trois cours intensifs de langue russe en fonction de votre niveau. Chacun se déroule en groupe, entre quatre et six heures par jour, de quatre à cinq jours par semaine. Une ou deux fois par semaine, les étudiants participent également à des excursions dans la ville, combinant visite de lieux touristiques et pratique de la langue. La formation dure 14 ou 30 jours, soit 60 ou 120 heures académiques.

Coût : 270 ou 530 dollars (230 - 452 euros) en fonction de la durée choisie (incluant l’invitation pour le visa, l’entrainement, les supports d’études et le programme culturel).

Lire aussi : Comment l'apprentissage du russe a changé ma vie: cinq étrangers racontent leur histoire

Dates et date limite d’inscription : au choix, de 7 jours à 2 mois. Habituellement les cours d’été de l’Université d’électrotechnique sont organisés en juillet et août, mais en fonction de la demande, d’autres conditions de formation sont possibles.

5. Université Lobatchevski, Nijni Novgorod

Le programme de langue russe à l’Université Lobatchevski comprend 20 heures académiques par semaine avec des cours magistraux dispensés en anglais et en russe. En plus de donner un élan à vos compétences linguistiques, vous en apprendrez plus sur l’histoire, la culture et les mœurs russes. Vous seront même enseignées les informations clefs concernant l’Église orthodoxe russe. Les leçons sont également animées grâce à des jeux interactifs et des débats.

Coût : 562 dollars (480 euros) pour trois semaines (incluant le coût d’enseignement, les supports d’études, les excursions en ville, les activités extrascolaires (visites de musées, ateliers, clubs de discussion).

Lire aussi : Comment étudier en Russie: les démarches étape par étape

Dates : du 18 juillet au 8 août.

Date limite d’inscription : le 30 juin pour les résidents de l’UE, 30 mai pour les autres

L’école d’été « Rossiada-2018 » combine cours linguistiques intensifs et programme culturel dans différents coins du pays. Ainsi, vous visiterez non seulement Ekaterinbourg, capitale de l’Oural, mais aussi Kazan, capitale du Tatarstan, et Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Toutes les trois ont été les hôtes d’importants événements sportifs : l’Universiades d’été à Kazan en 2013, les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Sotchi en 2014, et les trois accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2018. En plus de découvrir les curiosités locales, vous suivrez une formation de 60 heures avec des enseignants de l’Université fédérale de l’Oural, qui voyageront avec vous et vous assisteront tout au long de votre séjour.

Coût : 390 dollars (330 euros) pour trois semaines + 1 200 dollars (1 020 euros) pour le logement, les excursions, le programme culturel et les billets de train.

Dates : du 27 août au 16 septembre

Date limite d’inscription : le 15 juin

Lire aussi : Sept raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais apprendre le russe

Cette formation dans la ville sibérienne de Tomsk est ouverte à tous, qu’importe leur niveau en russe. Elle comprend 60 heures de cours de langue et se consacre tant à l’expression orale et écrite qu’à la grammaire, la compréhension, la prononciation et la stylistique pratique, ainsi que des débats sur des problématiques sociales, culturelles et politiques actuelles, et une introduction aux sources médiatiques. Vous assisterez en outre à des cours magistraux sur la culture et l’histoire de la Sibérie. Chaque étudiant bénéficiera enfin d’un suivi personnel et d’un programme de visites touristiques.

Coût : 810 dollars (690 euros) (frais de scolarité, transferts depuis et vers l’aéroport, programme culturel et social, supports d’études, pauses café et logement)

Dates : du 20 août au 7 septembre

Date limite d’inscription : le 9 juin

Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire à l’un de ces cours, mais que vous souhaitez tout de même étudier le russe, voici notre catalogue des formations proposées par l’ensemble des universités de France.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.