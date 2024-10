Ces fabuleux clichés du lauréat russe du prix WildLife Photographer of the Year

Russia Beyond

La photo d’Igor Metelski d’un lynx s’étirant dans la région du Primorié a été récompensée dans la catégorie « Animal dans son habitat ». Admirons ce cliché et d’autres travaux du photographe.

Un lynx s’étirant sur une colline dans le district de Lazo du Primorié (Extrême-Orient).

Une autre photo de ce lynx avait déjà apporté une victoire au photographe : elle avait reçu le prix spécial « Pris avec un piège photographique » au concours de la Société russe de géographie « Le plus beau pays ».

Igor Metelski prend des photos et des vidéos des habitants les plus rares de l’Extrême-Orient. Voici, par exemple, un léopard de l’Amour nommé Casanova – un animal des plus rares !

« Voyageur tacheté » : cette photo d’un autre léopard de l’Amour, surnommé Sakharinka, a remporté le prix du public du concours de la Société russe de géographie « Le plus beau pays ».

« Automne sur la Bikine ». Cet ours a été capturé par le piège photographique de Metelski dans le parc national de la Bikine, dans le Primorié.

« Variété de couleurs » : une martre à gorge jaune, dans le district d’Anoutchino du Primorié. Un rare individu atteint d’amélanisme partiel (le museau et la queue sont habituellement noirs).

Un autre habitant craintif du parc national de la Bikine.

Des oiseaux rares ont également été capturés dans le piège photographique de Metelski.

« Parade nuptiale active » : une perdrix blanche de la péninsule de Taïmyr (Arctique).

« Vol à basse altitude » : une autre perdrix blanche du Taïmyr.

